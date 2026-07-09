Alineación oficial de Francia contra Marruecos en cuartos del Mundial hoy

Francia se enfrenta a Marruecos en cuartos del Mundial tras sufrir frente a Paraguay. Didier Deschamps ya tiene su once oficial para este importante partido. El seleccionador galo tenía que tomar una decisión respecto a la presencia de Aurélien Tchouaméni o Manu Koné. Finalmente, el entrenador ha apostado por el mediocentro de la Roma, ya que el jugador del Real Madrid sufrió una pequeña lesión previa a los octavos. Désiré Doué sustituye a Bradley Barcola como otra de las novedades.

Los equipos ya se vieron las caras en las semifinales del Mundial de 2022. En aquel encuentro, los galos lograron imponerse 2-0, con goles de Théo Hernández y Randal Kolo Muani. A nivel histórico también salen ganando, con tres victorias, tres empates y una derrota.

La alineación oficial de Francia para medirse a Marruecos en estos cuartos de final del Mundial 2026 comienza bajo los palos. Mike Maignan viene de ser una figura clave. El guardameta del AC Milan solo ha recibido dos goles en cinco partidos disputados.

En la defensa no hay sorpresas, Deschamps sigue confiando ciegamente en Upamecano y Saliba. El resto de la zaga la completan Jules Koundé y Lucas Digne, que tendrán la compleja tarea de frenar el juego por bandas de Marruecos.

Una de las principales apuestas del entrenador está en el centro del campo. Finalmente, Manu Koné asumirá la responsabilidad junto a Adrien Rabiot, aunque Tchouaméni podría tener minutos tras perderse los octavos. El potencial ofensivo de los galos no es ningún secreto, la única sorpresa es Désiré Doué, que acompañará a Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé.

Alineación oficial de Francia

Esta es la alineación de Francia para medirse a Marruecos en el primer partido de cuartos de final de este Mundial 2026: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé.

Los de Luis de la Fuente estarán muy pendientes del partido para conocer quién sería su rival en el caso de pasar a semifinales. Para ello, España deberá ganar a Bélgica en el duelo de cuartos de final. El encuentro será este viernes 10 de julio a las 21:00.