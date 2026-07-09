Surrealista: Brahim se queda a cuadros en rueda de prensa… ¡tras el enganchón de dos periodistas!

Brahim Díaz atendió a los medios en la previa del Francia-Marruecos de cuartos de final del Mundial. Pero, de repente, su comparecencia se vio interrumpida por una disputa entre dos periodistas. Mientras el jugador del Real Madrid estaba hablando, dos periodistas se engancharon en medio de la rueda de prensa. La cara del futbolista era un poema. No sabía qué hacer. Tuvo que detener su intervención por los gritos.

La reacción del hispanomarroquí lo dice todo. Mientras el jugador respondía la primera pregunta de su comparecencia, de repente, se empezaron a escuchar unos gritos en la sala. Dos periodistas sentados al fondo de la misma comenzaron a discutir. El tono de la conversación se elevó tanto que Brahim paró de hablar y todos los presentes en la comparecencia se giraron para ver qué estaba pasando.

El motivo de la discusión era bastante surrealista: uno levantaba la mano para pedir turno de pregunta y el otro le decía que la bajara porque estaba tapando el plano de su cámara. Los reproches se sucedían uno detrás de otro y ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder. Brahim, desde su sitio, estaba alucinando con la escena. Su cara de incredulidad lo decía todo. No entendía qué estaba pasando. La tensión podía cortarse con un cuchillo.

La conférence de presse de Brahim Diaz interrompue par une altercation entre deux membres des médias 😂 pic.twitter.com/TyE51kfcxU — JS Grond-Tran (@JS_Grond) July 8, 2026

Una vez se apagaron los gritos y pudo reanudarse la rueda de prensa, Brahim quiso quitarle un poco de hierro al asunto con un poco de humor: «Ya se me ha olvidado la pregunta», bromeó el jugador del Real Madrid. Una frase que desató las risas de todos los presentes y rompió la tensión que había en la sala después del enganchón entre los dos periodistas. Sin duda, es una de las escenas más surrealistas que se han vivido en este Mundial. A partir de ahí, la comparecencia del atacante de Marruecos continuó sin problemas.