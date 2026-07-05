Brahim, talismán de Marruecos

Corría marzo de 2024 cuando el malagueño Brahim Díaz tomaba la decisión firme de representar a Marruecos internacionalmente, y no a España, tras una larga espera sin la llamada del seleccionador, por aquel entonces ya Luis de la Fuente. El tiempo le ha dado la razón, aquella decisión de representar a sus raíces familiares ha desembocado en una relación de éxito con la selección marroquí, con la que ya está en cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Francia.

Brahim jugó y fue importante en todas las categorías inferiores de la selección española. Pasó por la sub-17, sub-19 y sub-21 antes de debutar oficialmente con la absoluta en junio de 2021. Tras aquello se hizo el silencio entre el jugador y España, que tras tres años de espera optó por la otra puerta abierta que poseía: Marruecos. El tiempo le ha dado la razón al jugador del Real Madrid, que en poco más de dos años se ha convertido en todo un talismán para la selección marroquí: no ha perdido ni un solo partido –con un asterisco a explicar–.

Desde que debutó con Marruecos el 22 de marzo de 2024 en un partido amistoso ante Angola, todos los partidos que ha disputado el jugador del Real Madrid con la selección marroquí han acabado con victoria o empate, con una única excepción: la final de la Copa África ante Senegal que acabó con derrota para Marruecos pero que finalmente se decretó el 3-0 en favor de Marruecos por el ‘abandono’ de los senegaleses. Así, Brahim suma 31 partidos, 26 victorias y 5 empates con Marruecos.

Brahim se ha convertido en un auténtico talismán para Marruecos. Si bien es cierto que el potencial de Marruecos ya venía aflorando de tiempo atrás, la presencia y recorrido del español ha terminado de darle ese plus al combinado africano, sobre todo en este Mundial donde está brillando en los últimos metros. Sin goles por el momento, el extremo sí está aportando en el último pase, donde suma cuatro asistencias en cinco partidos, dos de ellas en este último duelo de octavos de final ante Canadá para el 0-3 final ante una de las anfitrionas.

Brahim había logrado hasta la fecha 14 goles y dos asistencias antes del Mundial 2026 en 26 partidos con Marruecos, unos números más que loables en casi 2.000 minutos de juego. En este Mundial se ha despertado como asistente, encontrando los espacios y caminos que marcan sus compañeros, siendo clave para el buen hacer de Marruecos, confirmándose como una de las selecciones más potentes del mundo una vez más, dejando claro que lo vivido en el Mundial 2022 no fue un espejismo y que su título de campeón de África fue más que merecido, pese a que llegara con el partido finalizado.

Marruecos está al alza en este Mundial 2026 y Brahim es uno de sus talismanes, un futbolista que desde que fue llamado por la selección africana no cuenta con el desazón de la derrota. Y es que Marruecos está intratable y solamente ha cedido cinco empates con Brahim sobre el césped, uno de ellos en este mismo Mundial ante Brasil. El resto, ante Noruega y Ecuador en amistosos previos a esta cita mundialista, y antes ante Malí en Copa África y Mauritania en otro amistoso.