Purificación Abdelkader, el mayor apoyo de Brahim con Marruecos: «Mi nieto es cien por cien español y marroquí»

Purificación Abdelkader, la abuela de Brahim Díaz, es el mayor apoyo del jugador del Real Madrid en este Mundial 2026 que está jugando con Marruecos. Sabe que su nieto siente un amor profundo por el país marroquí y también por España. Ahora defiende la camiseta de los ‘Leones del Atlas’ con la que busca los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Brahim Díaz decidió jugar con Marruecos, ya que fue la Selección que más apoyo le proporcionó. Más que España. Tenía la suerte de decidir y se decidió por el combinado africano. Ahora juega su primer Mundial y la oportunidad que tiene por delante es única.

La abuela de Brahim sabe perfectamente el amor que tiene su nieto por Marruecos, pero también por España. En una entrevista en Marca repasó todo este tipo de temas: «Estoy muy orgullosa de que juegue con Marruecos, pero hubiese estado igual de orgullosa si hubiera sido con la camiseta de España».

«Mi nieto es cien por cien español y cien por cien marroquí. Es así de claro», añadió Purificación Abdelkader, la abuela de Brahim Díaz. «Es hijo de su padre y de su madre, podía elegir las dos», recordaba sobre la decisión de su nieto.

Brahim decidió jugar con Marruecos y está disputando su primer Mundial este verano. Una oportunidad única para un jugador lleno de talento que es fijo en el once del equipo africano. Es su faro en el juego entre líneas y una pieza clave para encontrar el camino hacia el gol cuando los partidos se atascan. Brahim busca este sábado los cuartos de final del Mundial ante Canadá en Houston.