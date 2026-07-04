Canada – Marruecos, en directo hoy: horario, dónde ver gratis en vivo, goles, resultados y última hora del Mundial 2026
Sigue en directo el primer partido de octavos de final del Mundial 2026: Canadá-Marruecos
Los octavos de final del Mundial 2026 se ponen en marcha con un partido llamativo. Después de una madrugada de sábado frenética con la victoria de Argentina en la prórroga contra Cabo Verde y que Colombia hiciera los deberes ante Ghana, la siguiente ronda echa a rodar con un duelo que mide a uno de los anfitriones contra uno de los semifinalistas de Qatar 2022. ¡Sigue en directo el Canadá-Marruecos en OKDIARIO!
La selección canadiense, que ganó por lo justo a Sudáfrica en dieciseisavos, volverá a vivir una cita histórica… lejos de su país. Al quedar segunda de grupo, Canadá perdió el derecho a defender su papel de anfitrión y este sábado jugará su partido contra Marruecos en el estadio de Houston (19:00 horas). Por su parte, los marroquíes han tenido que recargar pilas en pocos días tras esa prórroga y penaltis triunfales frente a Holanda.
Marruecos quiere obrar su segundo gran Mundial tras esas semifinales de hace cuatro años en las que cayó contra Francia. El siguiente paso es una Canadá que agradó en la fase de grupos, pero que dejó bastantes dudas en ese choque ante la débil Sudáfrica. Tampoco están excelsos los marroquíes, aunque sí merecieron la victoria frente a Holanda que costó la dimisión de Ronald Koeman como seleccionador.
En Canadá llega en forma Jonathan David, que lleva tres goles hasta el momento, mientras que la gran amenaza de Marruecos es su delantero Ismael Saibari, recientemente fichado por el Bayern de Múnich, y también con tres dianas. A priori, los africanos son superiores, pero en este Mundial ya hemos visto demasiadas sorpresas como para dar nada por hecho.
Dónde ver el Canadá-Marruecos
El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los choques que se jueguen a lo largo del Mundial manera íntegra fue DAZN. Este Canadá-Marruecos se va a poder ver por televisión en directo a través del canal que DAZN tiene en diferentes plataformas de pago. Por nuestra parte, en OKDIARIO puedes seguir toda la previa desde las 18:30 y el minuto a minuto cuando el balón eche a rodar en Houston a las 19:00.
34'
El ritmo se desploma
El partido, que había arrancado con ligera atracción por los acercamientos de Canadá, se ha caído por completo. Marruecos toca y los americanos mantienen el plan: robar y salir en estampida. Así llegó su gran ocasión en los pies de Oluwaseyi.
28'
Primer tiro de Marruecos
Chuta desde fuera del área Rahimi, quien entraba por Saibari, a las manos de Crépeau.
27'
Pausa necesaria para Marruecos
A ver si le sirve este reset a Marruecos, que ha empezado muy floja ante Canadá y encima ha perdido a su ‘9’ por lesión. Trata de tocar el balón el cuadro marroquí, pero de momento no igualan en intensidad a Canadá.
23'
Tiempo muerto
Pausa para la hidratación que hoy sí hace falta en Houston con 34º, aunque nos hemos quedado algo fríos con esa lesión de Saibari, uno de los alicientes que tenía este partido de octavos que sigue 0-0 entre Canadá y Marruecos.
22'
¡Entra Rahimi!
Se va Saibari por su propio pie porque la lesión es muscular y entra Rahimi, que hizo un gol a Haití en la fase de grupos. Marruecos se queda sin su ‘9’ y gran amenaza.
21'
¡Ojo, Saibari lesionado!
Vaya tragedia para Marruecos. En una pugna con Bombito cerca del área canadiense, el delantero marroquí nota que se ha roto y se vence al terreno de juego. A ver cómo lo sustituye Ouhabi, que pierde a su máximo goleador del Mundial. Llevaba tres… y sus gestos de lamento indican que no habrá más. Una pena.
18'
Canadá sigue dominando
Tras la gran ocasión de Oluwaseyi, Canadá es dueña del balón y sale rápido en trancisión ofensiva. De momento no hay goles, pero claramente está más cerca de ser canadiense.
12'
¡Cómo presiona Canadá!
Marruecos no sale de su campo porque cada jugador que recibe se encuentra con cuatro hombres encima. Roba fácil Canadá, que está rondando el 1-0 y obliga a su rival a igualar en intensidad.
11'
¡Bono salva con el pie!
¡La ha tenido Canadá! Pero, la pregunta es: ¿qué narices hace Bono jugando en Arabia Saudí? Pérdida de Al Aynauoui y recuperación de Ahmed, que se la da a Oluwaseyi y, con un reverso de genio, chuta y se topa con el pie del portero marroquí. Fue el héroe contra Holanda y está siéndolo este sábado en octavos.
8'
Golpetazo a Ounahi
El centrocampista del Girona se va al césped tras recibir un golpe con el hombro de un marroquí, pero logra recomponerse y se reanuda el partido.
7'
Buena salida de Canadá
Los de Jesse March encierran a Marruecos. No aprovechan ninguno de los tres córners porque los saca Bono de puños, pero meten el miedo en el cuerpo a los que parten como favoritos.
6'
Otro córner de Canadá
Se la rebaña Halhal a Buchanan en derecha y vuelve Eustaquio a la esquina.
5'
¡Aparece Bono!
Despeja de puños un córner que se envenena y le cierra el espacio a David para sacarle una mano en segunda jugada. Otro córner para Canadá.
4'
Laryea fuerza el primer córner
Roba Canadá y sale a correr con su lateral izquierdo. Oportunidad desde la esquina. Pide Michael Oliver que no se agarren en el área.
2'
La rifa Canadá
La regala Bombito con un pase en largo y balón para Marruecos, que todo indica que dominará.
1'
Lío en el saque de centro
Había sacado erróneamente Canadá y se repite el inicio. Ahora sí, ¡en marcha los octavos!
Árbitro de renombre
Michael Oliver, veterano de la Premier League, pitará el Canadá-Marruecos, con Jarred Gillett en el VAR.
Turno del de Marruecos
Fin a la ceremonia de himnos y fuegos artificiales. Ya se saludan los equipos y los árbitros. ¡Esto va a empezar! Aroma a tramo serio del Mundial.
¡Suena el himno de Canadá!
Lo cantan todos los jugadores y los miles de aficionados en las gradas.
Fiesta nacional en EEUU
El inicio de los octavos de final del Mundial coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, país anfitrión, que se celebra este 4 de julio. Por lo cual, habrá lugar para los festejos en la previa de los partidos.
¿Qué les espera en cuartos?
Aún quedan unos 20 minutos para que arranque este Canadá-Marruecos, pero si miramos de reojo al cuadro, hay que decir que quien salga victorioso se cruzaría con el ganador del Paraguay-Francia, que se juega luego a las 23:00. Tenemos una gran jornada mundialista por delante.
Una odisea para la afición canadiense
Canadá sigue lamentando no haber sido primera de grupo. De poder haber jugado los octavos de final en Vancouver a tener que desplazarse cuatro horas en avión hasta Houston con todo lo que ello conlleva. Debe ser una pena ser anfitrión y tener que ir tan lejos… pero así es este Mundial.
En marcha el calentamiento
Canadá y Marruecos saltan a calentar al estadio de Houston, que se va llenando con las aficiones de una y otra selección.
¡Tenemos los onces!
Así salen las dos selecciones:
- Canadá: Crépeau; Johnston, Luc de Fougerolles, Bombito, Laryea; Eustaquio, Niko Sigur, Ali Ahmed, Buchanan; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.
- Marruecos: Bono; Achraf, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, Al Aynaoui, Ounahi; El Khannouss, Brahim Díaz e Ismael Saibari.
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Aquí inicia nuestra previa de este Canadá-Marruecos que a priori pinta entretenido. ¿Seguirá el sueño canadiense o los marroquíes se consolidarán como candidatos? ¡Se lo contamos ya!
37'
Mazraoui se lleva otro golpe
Canadá no está dejando dudas en cuanto a intensidad. Frenan a Mazraoui, que tarda unos segundos en recuperarse. Sigue el partido y nos vamos acercando al final de la primera parte sin demasiado brillo de ninguna selección.