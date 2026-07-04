Canada – Marruecos, en directo hoy: horario, dónde ver gratis en vivo, goles, resultados y última hora del Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 se ponen en marcha con un partido llamativo. Después de una madrugada de sábado frenética con la victoria de Argentina en la prórroga contra Cabo Verde y que Colombia hiciera los deberes ante Ghana, la siguiente ronda echa a rodar con un duelo que mide a uno de los anfitriones contra uno de los semifinalistas de Qatar 2022. ¡Sigue en directo el Canadá-Marruecos en OKDIARIO!

La selección canadiense, que ganó por lo justo a Sudáfrica en dieciseisavos, volverá a vivir una cita histórica… lejos de su país. Al quedar segunda de grupo, Canadá perdió el derecho a defender su papel de anfitrión y este sábado jugará su partido contra Marruecos en el estadio de Houston (19:00 horas). Por su parte, los marroquíes han tenido que recargar pilas en pocos días tras esa prórroga y penaltis triunfales frente a Holanda.

Marruecos quiere obrar su segundo gran Mundial tras esas semifinales de hace cuatro años en las que cayó contra Francia. El siguiente paso es una Canadá que agradó en la fase de grupos, pero que dejó bastantes dudas en ese choque ante la débil Sudáfrica. Tampoco están excelsos los marroquíes, aunque sí merecieron la victoria frente a Holanda que costó la dimisión de Ronald Koeman como seleccionador.

En Canadá llega en forma Jonathan David, que lleva tres goles hasta el momento, mientras que la gran amenaza de Marruecos es su delantero Ismael Saibari, recientemente fichado por el Bayern de Múnich, y también con tres dianas. A priori, los africanos son superiores, pero en este Mundial ya hemos visto demasiadas sorpresas como para dar nada por hecho.

Dónde ver el Canadá-Marruecos

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los choques que se jueguen a lo largo del Mundial manera íntegra fue DAZN. Este Canadá-Marruecos se va a poder ver por televisión en directo a través del canal que DAZN tiene en diferentes plataformas de pago. Por nuestra parte, en OKDIARIO puedes seguir toda la previa desde las 18:30 y el minuto a minuto cuando el balón eche a rodar en Houston a las 19:00.