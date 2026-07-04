Ounahi hace soñar a Marruecos

Ounahi mantiene vivo el sueño de Marruecos en este Mundial y con un doblete brillante llevó a su Selección por segunda Copa del Mundo consecutiva a cuartos de final. Canadá plantó cara, pero estuvo demasiado desacertada de cara a portería y se fue sin poder batir a un Bono espectacular en este torneo. Brahim apareció de nuevo con una gran asistencia y Rahimi redondeó la goleada en el 98.

Marruecos ya espera al ganador de Francia – Paraguay en cuartos de final. Sueñan los marroquíes con un equipo que no brilló, pero que es muy eficiente. Defiende a las mil maravillas y necesita poco para hacer daño a su rival. Ounahi fue el héroe con dos goles en la segunda mitad que decantaron la balanza. Rahimi firmó el 0-3.

Houston recibió a una Canadá que buscaba su primer pase a unos cuartos de final de un Mundial y a una Marruecos que buscaba esta ronda por segunda Copa del Mundo consecutiva. Los Leones del Atlas salieron con todo, con Saibari en punta y su centro del campo de confianza, pero con la baja de Chadi Riad. En el once canadiense seguía faltando Davies, nuevamente en el banquillo.

Comenzó mucho más fuerte Canadá y con más energía en el partido. Estaban ante el partido de su vida. Y vaya inicio donde solamente Bono impidió el primer gol canadiense. Partido especial para el guardameta marroquí, ya que nació en Montreal.

La primera gran parada de Bono llegó a los cuatro minutos de juego tras un remate escorado de David. La mejoró seis minutos después con un despeje tremendo en un mano a mano ante Oluwaseyi. El delantero del Villarreal recibió un buen pase por dentro de Buchanan, pegó un giro lleno de calidad para quedarse solo ante Bono y su disparo lo detuvo el portero marroquí.

Primer contratiempo para Marruecos con la lesión de Saibari

Marruecos sufrió su primer contratiempo a los 22 minutos de juego cuando Saibari, el goleador de los Leones del Atlas, se rompió y no pudo continuar jugando este duelo de octavos de final. Una lesión importante que dejaba a la selección marroquí sin su ariete. Y no tenía buena pinta de cara a un futuro cercano. Entró en su lugar Rahimi.

La peor noticia posible para Marruecos 😢 Ismael Saibari dice adiós al partido de octavos ante Canadá 🚑#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nRRfDRevrO — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

El juego de Canadá, electrizante en el inicio, se fue suavizando, y Marruecos ofreció muy poco en ataque. No estaba haciendo buen partido el conjunto africano. Un disparo lejano y flojo de Rahimi y nada más. El partido se embarró y se fue calentando por momentos. Achraf y Laryea se enzarzaron y ambos terminaron con tarjeta. La primera mitad terminó con seis cartulinas amarillas. Estaba la cosa caliente. Dos para Canadá y cuatro para Marruecos.

Marruecos necesita muy poco: Ounahi marca el 0-1

Canadá comenzó la segunda parte igual que la primera, más intenso, más fuerte y llegando a la portería de Bono con dos llegadas en apenas cuatro minutos. Pero sin remates claros. La intensidad era igual de excesiva y los canadienses acumularon otra tarjeta.

Marruecos estaba realizando un partido muy flojo. Y su inicio de segunda mitad tampoco fue el mejor. Pero en los últimos años, los Leones del Atlas necesitan muy poco para matar a su rival. Y eso es lo que ocurrió. Ounahi, en el primer remate claro de la selección marroquí en el minuto 50, hizo el 0-1.

Achraf puso una pelota teledirigida a la frontal y allí apareció Ounahi con un remate perfecto: raso y con rosca directo a gol. Rahimi, por el camino, se abrió de piernas para no influir. Gol de Marruecos y palo durísimo a una Canadá que hasta ese momento estaba haciendo buen partido.

EL SUEÑO DE MARRUECOS ESTÁ MÁS VIVO QUE NUNCA 🇲🇦 Asiste Achraf y ejecuta Ounahi 🎯 #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0Xdwc2kkhr — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

El gol dejó KO a Canadá, que perdió fluidez en su juego, aumentaron las imprecisiones y empezó a dejar demasiados espacios en su propio campo. El partido había cambiado radicalmente.

Ouahbi, seleccionador de Marruecos, movió su banquillo en el 63 y quitó a Bouaddi. El centrocampista del Lille, tras un gran inicio de Mundial, volvió a realizar un partido muy discreto y se iba al banquillo. Canadá metió a Larin en busca del empate.

Susto tremendo el que se metió Marruecos en el 67 con una mala cesión hacia Bono a la que Larin no llegó por muy poco. Oliver vio falta sobre el portero marroquí y mostró otra tarjeta más en una acción en la que no había ni falta. El partido en ese sentido se le había ido de las manos.

Marruecos sentencia a la contra

Apretó en el tramo final Canadá con varias llegadas de bastante peligro antes del 80. Bono despejó una de ellas tras un disparo lejano de Buchanan. Pero estaba arriesgando tanto, que a la contra dejaba muchos espacios. Y ahí apareció la sentencia marroquí.

Brahim internó en el área canadiense tras una contra fulgurante, recortó de una manera muy precisa y se la sirvió a Ounahi para que el mediocentro del Girona la pusiese en la escuadra. 0-2 y a cuartos de final. Doblete y partidazo para hacer soñar a su Selección.

Rahimi cerró el partido en el 98 con el 0-3 definitivo con otra contra, otro pase de Brahim y el disparo en el mano a mano del delantero marroquí. Marruecos jugará los cuartos de final ante Francia o Paraguay.