Mbappé rompe el cerrojo de Paraguay

La selección de Francia alcanzó los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos tras una trabajada victoria sobre Paraguay. El equipo sudamericano planteó una auténtica batalla en el terreno de juego frente a unos galos que tuvieron que tirar de todos sus recursos para doblegar a un rival que permaneció encerrado la mayor parte del choque.

La entrada de Doue al terreno de juego resultó decisiva para Francia. El delantero del PSG provocó el penalti que abrió la lata y que Mbappé culminó dando acceso a su país al grupo selecto de los ocho mejores del Mundial. Ahora Marruecos espera a los blues en una revancha por las semifinales de Qatar 2022.

El partido cumplió con el guion previsto desde el primer momento. Paraguay ni hizo el ademán de disputarle la posesión a una Francia que sabía que tenía que abrir un cerrojo que ya se cobró la vida de Alemania en dieciseisavos y la de Turquía en la fase de grupos. El intenso calor en Philadelphia, con una sensación térmica de 42 grados, ayudaba al plan sudamericano de resistir y desesperar a a sus rivales.

Francia se aburría conforme avanzaban los minutos, aunque el equipo de Deschamps cuenta con muchos Houdinis potenciales en su ataque. Barcola, Mbappé, Olise o Dembelé pueden desarbolar a cualquiera, por lo que los Bleus no entraron en pánico cuando vieron que su rival no tenía la más mínima intención de salir de su propio campo.

Los minutos fueron pasando y Francia no encontraba fisuras, aunque Kone quizá mostró el camino a sus habilidosos compañeros con un disparo de media distancia que casi entra en la portería de Orlando Gill. Francia crecía y crecía, pero la pausa de hidratación de la primera parte les apagó el momentum.

Después de ese paso por la pizarra, Paraguay ya empezó a perder tiempo en todas las jugadas con balón parado. Francia se cabreó y rompió su libreto habitual para empezar a poner centros al área. Mbappé estuvo a punto de marcar con la testa, aunque se vio bien claro en esa ocasión clara que dispuso que no es su mejor disciplina.

Mbappé se estrella una y otra vez

Los paraguayos olieron la frustración de su rival y hasta hubo un conato de tangana tras una defensa excesivamente expeditiva sobre Mbappé. Francia veía que cada jugada se enmarañaba y que llegar incluso a tirar a la portería de Orlando Gill empezaba a ser una misión casi imposible. De hecho, el guardameta paraguayo no tuvo que realizar ninguna parada en la primera mitad, dejando un dato inédito para el presente Mundial de Francia.

Al inicio de la segunda mitad, Paraguay traicionó su esencia en cierta medida. El equipo sudamericano se vino arriba en varias acciones a balón parado que propiciaron una contra en la que Mbappé se quejó mano a mano con Gill apareciendo Cáceres para abortar a última hora el remate del delantero del Real Madrid. En el córner posterior, Dembélé rozó el gol también tras un saque rápido.

Francia estaba decidida a hacer daño y en el minuto 54 vino el primer disparo entre los tres palos de los galos después de un zapatazo de Kone que aculó todavía más a Paraguay. Deschamps vio que había una grieta en el lateral derecho de sus rivales y Barcola hizo varias intentonas que a punto estuvieron de acabar en gol.

Deschamps atina con el cambio

El seleccionador francés sacó del campo al efecticista Barcola por un jugador con más cabeza como Doue y los resultados se dejaron ver al instante. En su primer ataque a ese flanco diestro, el jugador del PSG se marchó de tres jugadores para que Gómez finalmente le cazase involuntariamente en ese eslalon que abrió el cerrojo de Paraguay.

El VAR llamó al uzbeko Tantashev para que viese que había contacto y la consiguiente pena máxima fue pitada. Mbappé, altamente motivado en todo el partido, empató la contienda desde los 11 metros engañando a Gill y dejando el encuentro visto para sentencia justo antes del final del tercer cuarto del duelo o lo que es lo mismo: la pausa de hidratación de la segunda mitad.

Paraguay, lejos de enloquecer, no cambió su planteamiento con respecto al balón. Francia tenía el esférico y apenas arriesgaba. La única opción que tenían los rojiblancos era una jugada a balón parado y esas apenas inquietaban con un Upamecano que tenía un imán para despejar los balones aéreos.

Mbappé incluso pudo incrementar su cuenta goleadora, pero se encontró con Gill en varias ocasiones tremendas. Francia tenía bastante con llegar al final del partido sin sufrir tras un descuento de 10 minutos. El calor en Philadelphia y la encerrona paraguaya casi tuestan a unos bleus que firmaron su peor partido del torneo, pero que ya están en cuartos de final. Paraguay logró su objetivo pero no consiguió marcar. Los sudamericanos, pese a defender todo el partido, no vieron una sola amarilla por tres de los galos. El Mundial de los pequeños.