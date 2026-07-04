Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles de los octavos de final del sábado 4 de julio

Los octavos de final dan comienzo en este sábado 4 de julio en el Mundial 2026 con dos partidazos donde tendremos ya decidido el primer duelo de cuartos de final del cuadro de la Copa del Mundo. La preciosa tarde de fútbol comenzó en Houston con un partidazo entre Canadá y Marruecos. Este sábado de Mundial terminará en Filadelfia con el Paraguay – Francia.

Cómo ha quedado el Canadá – Marruecos

Marruecos sigue soñando con el Mundial tras eliminar a una de las anfitrionas, Canadá, en Houston. Un doblete de Ounahi y otro gol de Rahimi en el descuento permiten al combinado africano meterse en cuartos de final del torneo, después de una primera parte en la que sufrieron más de lo esperado. Brahim fue clave en la victoria de su selección con dos asistencias. El jugador del Real Madrid había estado bastante apagado en este campeonato, pero ha aparecido cuando más le necesitaban, en octavos para desatascar a la campeona de África con una asistencia fabulosa a Ounahi en el segundo tanto. Ya en el descuento, casi con el tiempo cumplido, Brahim asistió a Rahimi a la contra para hacer el definitivo 0-3.

Resultado del Paraguay – Francia

A partir de las 23:00 horas (horario peninsular) comienza en Philadelphia el Paraguay – Francia en un partido con doble alerta, amenazado por calor extremo y una posible tormenta eléctrica. La selección sudamericana llega tras cargarse a Alemania en penaltis y se mide a una de las grandes favoritas con Kylian Mbappé, Dembélé u Olise enchufados. No jugará Tchouaméni por lesión.