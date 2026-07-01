El milagro de Alfaro con Paraguay: de ser una selección a la deriva a revelación del Mundial

Gustavo Alfaro ha conseguido un milagro con Paraguay desde que en agosto de 2024 cogiese a una selección a la deriva que venía de fracaso en fracaso, perdiéndose tres Copas del Mundo de manera consecutiva. La clasificó para este Mundial 2026 y ha logrado meterla en octavos de final después de cargarse a Alemania en una tanda de penaltis que ya es historia del país sudamericano.

Desde el año 2012, momento en el que el Tata Martino deja la selección paraguaya, hasta la llegada de Alfaro en el verano de 2024, Paraguay pasó por nueve técnicos y un período muy negro. No se clasificó a los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. Desde 2010, aquel Mundial en el que cayeron en cuartos ante España, plantando cara, no jugaban una eliminatoria en un Mundial. 16 años después hicieron historia ante Alemania.

Gustavo Alfaro recogió la herencia de una selección a la deriva y que había tocado fondo durante muchos años. Trabajó y la ha transformado en una selección con mucho orgullo de pertenencia y una competitividad enorme. Le ha dado un giro de 180 grados a un equipo que hace dos años era impensable que lograse una gesta como esta. Jugará los octavos de final de este Mundial.

Es la revelación del Mundial esta Paraguay como ya lo fue en el Mundial 2010, su último gran momento hasta ahora. Esa es la hazaña que ha logrado el argentino Alfaro. Repetir aquellos cuartos sería más que histórico.

Una transformación total en Paraguay

Cuartos de final es el techo de Paraguay en los Mundiales y lo logró en 2010 con el Tata Martino como entrenador y cayendo ante España (1-0) con un penalti fallado por Cardozo. Un año después, en la Copa América de 2011, Paraguay llegó a una final que perdió ante Uruguay.

Fueron los mejores años del fútbol paraguayo. Pero una vez que se fue el Tata Martino en 2011, la selección cayó en un pozo futbolístico del que ha tardado muchos años en levantarse. Entre 2012 y 2024 han pasado nueve técnicos antes de la llegada de Alfaro.

Paraguay no se clasificó para los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. Era demasiado. Gustavo Alfaro llega en el verano de 2024 tras otro fracaso en la Copa América de ese verano. El equipo no empieza bien la fase de clasificación para el Mundial 2026 y el entrenador argentino se incorpora a partir de la séptima jornada. Es ahí cuando el equipo da un giro de 180 grados.

Paraguay desde la llegada de Alfaro le empata a Uruguay fuera de casa, le gana a Brasil 16 años después en Asunción, le gana a Argentina, le empata a Colombia fuera de casa y gana a Uruguay. Con estos resultados, clasifica después de 16 años a la albiazul a una Copa del Mundo. Ahora quiere seguir haciendo historia después de cargarse a Alemania y ganar en la fase de grupos a Turquía. Próximo desafío: Francia.