El Tata Martino tampoco vio los supuestos informes arbitrales de Negreira: «Desconocimiento total»

Los supuestos informes arbitrales que elaboraba el ex árbitro Enríquez Negreira para el Barcelona no llegaron a manos de los distintos entrenadores que pasaron por el primer equipo. Primero fue Ernesto Valverde quien reconoció que no tuvo ninguna noticia de su existencia durante la temporada 2017-18, la última en la que Enríquez Negreira cobró del Barça, y ahora ha sido uno de los predecesores en el cargo, Gerardo ‘Tata’ Martino, quien ha reconocido lo mismo.

Concretamente, ha sido Jorge Pautasso, ayudante de Martino durante la única temporada en la que ambos se sentaron juntos en el banquillo del Camp Nou (2013-14), quien ha confirmado que los informes no llegaban a sus manos. «»No teníamos ningún informe de los árbitros, nunca escuché ese nombre (Enríquez Negreira). Por mi parte, desconocimiento total», ha asegurado.

La explicación de Pautasso se produce unos días después de que Ernesto Valverde, actual entrenador del Athletic Club, también reconociera su estupefacción por lo que se iba conociendo del ‘Caso Negreira’. «No tenia ni idea de todo eso, me pilla un poco lejos y se irá aclarando. No tenemos todos los datos, hay que ser cautos, a ver por dónde va todo esto. Ha sido sorpresa también para mí», apuntó el ‘Txingurri’ la semana pasada.