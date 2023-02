Valverde y el ‘caso Negreira’: «No sabía ni que existían los informes arbitrales en el Barcelona»

Ernesto Valverde ha opinado sobre el caso Negreira y el técnico del Athletic Club sabe de lo que habla. El preparador vasco dirigió al Barcelona en la última (la 2017-2018) en la que el club culé realizó pagos a Enríquez Negreira y por ello fue cuestionado en la rueda de prensa previa al duelo que enfrenta al club de San Mamés contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

«No tenia ni idea de todo eso, nos pilla un poco lejos, bueno me pilla, y se irá aclarando. No tenemos todos los datos, hay que ser cautos, a ver por dónde va todo esto. Ha sido sorpresa también para mí», afirmó un Ernesto Valverde que después quiso dejar no recordar informes de los árbitros en una época en la que el Barcelona pagó para ello.

Por ello, el ahora entrenador del Athletic Club dejó claro que: «No recuerdo informes de los árbitros, es algo común: la estadística que tiene el árbitro que te toca… alguna apreciación que nos hacen, en los últimos partidos cómo nos ha ido, si sacan más tarjetas, informes que llegan a Aspiazu (su segundo). En Barcelona ni los miraba, y no sabía ni que existían».

Ernesto Valverde dirigió al Barcelona en la temporada 2017-2018, última en la que el Barcelona habría pagado a José María Enríquez Negreira, número 2 de los árbitros en España, para tener asesoramiento técnico e informes sobre los árbitros para el primer equipo y el filial.