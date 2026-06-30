Alemania – Paraguay, en directo: cómo va, resultado y estadísticas en vivo online del partido del Mundial 2026 hoy
Sigue en vivo la última hora del Alemania-Paraguay de dieciseisavos de final del Mundial
Habrá milagro: Nico Williams podría llegar a octavos
Las eliminatorias de dieciseisavos de final del Mundial 2026 siguen su curso, con Alemania y Paraguay protagonizando el tercer duelo a vida o muerte del torneo. El combinado germano se mide a la selección paraguaya en el Gillette Stadium de Boston a partir de las 22:30 horas. El equipo de Julian Nagelsmann tratará de despejar las dudas sembradas tras la derrota ante Ecuador frente a Paraguay, selección que ha hecho gala de su fortaleza defensiva con dos porterías a cero consecutivas, después de encajar un 4-1 en su debut en este Mundial. Sigue en directo con OKDIARIO la última hora Alemania-Paraguay de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Alemania – Paraguay, en directo
Alemania siempre está entre las candidatas en cada gran torneo de selecciones. El equipo germano, sin embargo, no ha estado a la altura en el Mundial desde que levantara su cuarto título en 2014. Después de dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, Alemania se ha clasificado en esta ocasión a dieciseisavos de final con más dudas que certezas. Más allá de la goleada (7-1) ante la débil Curazao, los germanos tuvieron que remontar ante Costa de Marfil y perdieron -sin nada en juego, pero con el once titular- en su último partido ante Ecuador. En su primera eliminatoria, tendrán que medirse a un equipo también fuerte defensivamente los ecuatorianos.
El combinado albirrojo, en cambio, lleva una trayectoria opuesta a la de su rival en la noche del lunes. Su andadura en el Mundial comenzó con una dolorosa derrota por 4-1 ante Estados Unidos. Paraguay pudo sobreponerse para sorprender a Turquía en un disputado 0-1 y firmar las tablas con Australia en la última jornada para clasificar como tercera de grupo. Ahora, el combinado guanarí afronta una nueva eliminatoria mundialista tras caer con España en cuartos de Sudáfrica 2010. Alemania y Paraguay ya se enfrentaron en octavos de final de un Mundial. Fue en 2002, con victoria alemana por 1-0. Sigue en vivo online el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Alemania y Paraguay, con OKDIARIO.
Min. 120
¡La tuvo Anton!
Remató flojo y al centro de la portería el futbolista alemán con todo de cara para anotar el gol de la victoria.
Min. 118
Ahora ve la amarilla Galarza
Venganza del paraguayo, que pisa a Musiala y se ‘gana’ la amarilla.
Min. 116
Amarilla a Musiala
Musiala, que venía de recibir una entrada muy dura sin castigo, recibe la amarilla tras derribar él a Galarza.
Min. 111
Doble cambio en Alemania
Se van Rüdiger y Wirtz para dar entrada a Amiri y Thiaw.
Min. 107
Amarilla para Havertz
Kai Havertz ve la primera amarilla de un jugador alemán en el partido. Falta peligrosa que depseja la defensa alemana.
Descanso de la prórroga en Boston
Breve descanso tras una primera parte de la prórroga marcada por el tanto anulado a Tah por falta. 15 minutos por delante para evitar, con un gol, la tanda de penaltis.
Min. 106+1
¡GOL ANULADO POR FALTA!
El colegiado marroquí Jayed anula el tanto por falta de Anton sobre Gill. Decisión muy protestada que le cuesta la amarilla a Nagelsmann.
Min. 103
¡GOOOL DE ALEMANIA! ¡TAH!
Se adelanta Alemania en la prórroga con un gran cabezazo de Tah al segundo palo. Jugada ya clásica de esta selección germana, que ya anotó de esta manera ante Curazao. Alemania 2-1 Paraguay.
Min. 100
Piden mano de Gustavo Gómez
Un disparo de Woltemade en el área tocó parte del brazo del paraguayo Gustavo Gómez. Parece que no entra el VAR.
Hay cambios en Paraguay: Ojeda y Sanabria por Cáceres y Bobadilla
Min. 96
Domina Alemania en la prórroga
Aprietan los alemanes en busca de la victoria en el tiempo extra.
91
¡Comienza la primera parte de la prórroga!
Inician los 30 minutos de prórroga y lo hacen con cambio en Paraguay: Velázquez por Almirón.
¡Nos vamos a la prórroga!
Finaliza el tiempo reglamentario con empate a uno en el marcador, lo que significa que viviremos la primera prórroga de este Mundial.
Min. 90+1
Cinco minutos de añadido
Tendremos cinco minutos de tiempo extra en la segunda mitad. ¿Encaminados a la primera prórroga del Mundial?
Min. 89
Woltemade entra por Sané
Doble ‘9’ en Alemania con el ingreso de Woltemade, que sustituye a un desacertado Sané.
Min. 85
Empuja Alemania
Sigue buscando el segundo el combinado germano, aunque sin llegadas claras. Paraguay espera su momento.
Min. 80
Más cambios en Alemania
Nagelsmann apuesta por los tres centrales con la entrada de Anton por Pavlovic. Kimmich pasará al mediocampo.
Min. 78
¡Paradón de Gill!
Evita el meta paraguayo el segundo de Havertz. Misma receta que el primer tanto: centro de Wirtz y remate del delantero. Este vez salvó Gill.
Min. 75
Despeje peligroso de Canale
Peinó el defensor Canale el balón contra su propia portería. Estuvo atento Gill para blocar la bola.
Min. 71
Pausa de hidratación
Nos vamos a la pausa de hidratación a 20 minutos del final. Por el momento, no hay un dominador claro tras el empate.
Min. 67
Primera amarilla del partido
El paraguayo Andrés Cubas es el primer amonestado del encuentro, tras una entrada cerca de su área.
Min. 63
Musiala, al campo
Jamal Musiala, segundo cambio en Alemania, sustituye a Undav. Nagelsmann busca el desequilibrio del menudo mediapunta.
Min. 61
Reacciona Paraguay
Frena la selección guaraní el ritmo del choque y toma aire ante las acometidas germanas con varios acercamientos.
Min. 58
Enciso, la estrella de Paraguay, se va lesionado
Julio Enciso, goleador en el día de hoy y gran estrella de Paraguay junto a Almirón, se retira con molestias. Entra en su lugar Mauricio.
Min. 56
Primer cambio en Paraguay
Ingresa al césped Caballero en el lugar de Avalos. Primer cambio en el cuadro albirrojo, que ahora sí sufre ante Alemania.
Min. 54
¡GOOL DE ALEMANIA! ¡HAVERTZ!
Llegó el empate de Alemania cuando peor estaba el combinado germano sobre el césped. Centro con veneno de Wirtz que peina Havertz y acaba en las redes de Gill. Alemania 1-1 Paraguay.
Min. 51
Salva Neur el segundo
Mala entrega de Kimmich a Neuer, que aprovecha Enciso para buscar el segundo. Buena parada del meta germano para evitar el 0-2.
Min. 46
¡Empieza la segunda mitad!
Comienza la segunda parte en Boston. Alemania buscará tumbar el muro paraguayo.
Goretzka, primer cambio en Alemania
Julian Nagelsmann busca darle la vuelta al choque con la entrada de Leon Goretzka, que sustituye a Felix Nmecha.
Los dispares datos del Alemania – Paraguay
Alemania ha dominado la posesión en la primera mitad, superando el 80% en muchos tramos. Un dominio que ha sido estéril, ya que no han sumado ningún tiro a puerta; por dos de Paraguay.
Revive el Brasil-Japón
Un tanto de Martinelli sobre la bocina le dio pase a octavos de final a Brasil y completó la remontada ante Japón. Los de Ancelotti esperan rival (Noruega o Costa de Marfil) en cuartos. Revive el triunfo carioca con nuestra crónica.
¡Descanso en Boston!
Concluye la primera mitad en Boston con victoria momentánea de Paraguay. Domina el balón Alemania, pero es incapaz de generar peligro sobre la meta rival. Veremos los cambios de Nagelsmann tras el descanso,
Min. 45+3
¡Casi llega el empate!
Un centro-chut de Nmecha tocó en un defensor paraguayo y salió rozando el palo. Respira la selección albirroja.
Min. 45+1
Cinco de añadido
Alemania tendrá cinco minutos de tiempo extra para intentar empatar antes del decanso.
Min. 43
¡GOOL DE PARAGUAY! ¡ENCISO!
Se adelanta Paraguay, por medio de Enciso, tras una gran jugada colectiva. Centro de Galarza tras un córner que remata Enciso al fondo de la red. De momento, tenemos sopresa en Boston.
Min. 40
El muro paraguayo
Tremendo ejercicio defensivo del combinado paraguayo en los primeros 40 minutos de choque, en los que apenas ha concedido llegadas de peligro.
Min. 35
Busca el gol Alemania
Continúa monopolizando el balón la selección alemana, que combina cada vez más cerca de la meta rival.
Min. 30
Lo intenta Sané
Recibió frente a la meta de Gill Leroy Sané, en posición adelantada. Sigue dominando Alemania.
Min. 24
Hora de la pausa de hidratación
Nos marchamos a la pausa de hidratación, una vez superado el ecuador de la primera parte. Se mantiene el empate a cero.
Min. 21
Domina Alemania, resiste Paraguay
Monopoliza Alemania el balón ante una Paraguay sin posesión, pero que no concede ocasiones claras.
Min.18
Resultados del Mundia hoy, 29 de junio
Alemania y Paraguay disputan en estos momentos el segundo partido del día. Este es el ‘menú’ completo de hoy en el Mundial
- Brasil 2-1 Japón (finalizado)
- Alemania 0-0 Paraguay (en juego)
- Países Bajos – Marruecos (03:00 horas)
Min. 12
Sigue buscando el gol Alemania
Continúan empujando los germanos a Paraguay contra la portería de Gill. Undav, el mayor foco de peligro.
Min. 8
Reacciona Alemania
Buena acción defensiva de Canale para impedir el remate de Havertz. Apriet ahora el combinado germano.
Min. 5
Posible lesión en Paraguay
Los servicios médicos de Paraguay atienden a Gustavo Gómez tras un golpe con Undav. Parece que se recupera el defensor.
Min. 2
Empuja Paraguay
Fallo defensivo de Alemania para que chutara Alonso sólo, pero desviado. Empieza empujando el combinado guaraní.
¡Comienza el partido!
El pitido inicial marca el comienzo del encuentro en Boston. ¡Ya juega Paraguay!
Dónde ver el Alemania – Paraguay del Mundial
DAZN, plataforma que cuenta con los derechos del Mundial al completo en España, ofrece el duelo de dieciseisavos entre Alemania y Paraguay
Suenan los himnos en Boston
Suenan los himnos de Alemania y Paraguay con los protagonistas pisando el terreno de juego.
¡Diez minutos para empezar!
Ya se preparan ambas selecciones para saltar al césped y dar comienzo al duelo.
El escenario del partido
El Alemania-Paraguay de dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputa en el Gillette Stadium de Boston, escenario de cinco partidos previos del Mundial y que acogerá también otro de cuartos de final.
Once de Paraguay contra Alemania
Paraguay enfrente la baja de Diego Gómez por acumulación de tarjetas. Este es el once de Alfaro para buscar la sorpresa ante Alemania:
Gill; Junior Alonso, Canale, Gustavo Gómez, Juan Cáceres; Cubas, Galarza, Bobadilla; Almirón, Enciso y Ávalos.
Posible partidazo en octavos
El cuadro del Mundial dibuja un posible duelo entre Alemania y Francia en octavos de final si superan sus compromisos ante Paraguay y Suecia, respectivamente. Consulta el cuadro completo aquí.
Alineación de Alemania contra Paraguay
Ya conocemos el once de Alemania para medirse a Paraguay. Undav, la gran novedad de Nagelsmann en la alineación:
Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Undav, Wirtz; Havertz
¡Bienvenidos al Alemania – Paraguay!
¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos al tercer partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Alemania, una candidata que llega con dudas, se mide a la siempre combativa Paraguay.
¡FINAL! ¡HABRÁ PENALTIS EN BOSTON!
El pase a octavos de final se decididrá en la tanda de penaltis. Amiri tuvo otra buena ocasión con un tiro de falta que tocó la red exterior de la portería.