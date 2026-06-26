Una heroica Ecuador remonta a Alemania para meterse en dieciseisavos

Ecuador ha logrado lo que parecía imposible, tras un inicio de lo más frustrante. Con todo perdido, tras pegársela ante Costa de Marfil y Curazao, han logrado darle la vuelta a la situación nada menos que frente a Alemania. Remontaron los sudamericanos para confirmarse como lo que se esperaba de ellos: una de las revelaciones de este Mundial. Es lo bueno que tiene un campeonato tan amplio, que tienes más margen de error. Y ellos lo aprovecharon.

No fue fácil, puesto que Sané adelantaba a Alemania a los dos minutos. Sin embargo, en un ejercicio de fe, pelearon con todo hasta conseguir darle la vuelta. Héroes nacionales que son ya Nilson Angulo y Gonzalo Plata; y Ecuador es equipo de dieciseisavos.

Para olvidar lo que habían hecho los de Sebastián Beccacece durante los primeros 185 minutos de este Mundial. Porque no fue hasta el minuto cinco de este tercer encuentro cuando comenzaron a jugar. A partir de ahí, fueron el equipo que se esperaba. Acabó la gente llorando, saltando… en definitiva, celebrando. No era para menos. La machada es tremenda.

No se jugaba nada Alemania a nivel clasificatorio, pero sí a nivel de sensaciones. Y es que no fueron nada buenas las mostradas ante Costa de Marfil, pese a la reacción final provocada por Undav que les permitió remontar y certificar su primera posición. Si querían disipar dudas, debían imponerse a una Ecuador que se jugaba la vida.

Candidatos a revelación del torneo, el equipo dirigido por el ex del Elche no había estado a la altura en sus dos primeros encuentros. Sería una manera dantesca de desaprovechar una oportunidad histórica con esta generación ecuatoriana, a la que el entrenador argentino no había sabido sacarle ni siquiera un rendimiento que les dé para ganar a la cenicienta Curazao.

Sólo tenía una bala para enmendarlo. Y era la más difícil de todas. Además, la Mannschaft salía con todo. Sólo un cambio en sus habituales, el de Raum en el lateral izquierdo. Vimos, eso sí, muy poco de los Musiala, Havertz y compañía, salvo de un Leroy Sané que a los dos minutos de juego ya había adelantado a la tetracampeona.

Ecuador sueña tras encajar el golpe

Sin obligaciones, se adelantaban con polémica, puesto que reclamaban una falta previa al gol de Pavlovic. Levantó en exceso el pie después de controlar con el pecho, realizaba un sombrerito ante Vite, que acaba chocando su cabeza con la bota del futbolista. Ni la árbitra ni desde el VAR consideraron que hubiera falta y, lo cierto, es que a velocidad normal no lo parece. Eso sí, en un fútbol de foto fija como el de hoy es poco menos que cárcel.

Sané abría lo que parecía un paseo de Alemania, pero nada más lejos de la realidad. La reacción fue casi inmediata. Empataban los ecuatorianos a las primeras de cambio. En el 9′ llegaba el 1-1 con un golazo de Nilson Angulo ante el que nada pudo hacer Neuer. El gol ponía a los sudamericanos a uno de la clasificación como una de las ocho mejores terceras. Y a por ello se fueron.

Las dudas de los germanos eran más que evidentes. El juego mostrado por los hombres de Nagelsmann es de todo menos convincente. A eso le sumamos la desgana de un equipo que en la segunda parte sacó a Stiller, Thiaw, Undav, Beier y Gross. Daba descanso el seleccionador a Kimmich, Wirtz y Havertz, que apenas han aparecido en esta fase de grupos, salvo contra Curazao.

A la desesperada se lanzó Ecuador, que avisó en un par de ocasiones, hasta que a la tercera fue la vencida para los de Becaccecce. Gonzalo Plata se anticipaba a Neuer, que se confió para ir a coger un balón llovido en el área, y metió la punta para adelantar a Ecuador. No sólo para adelantarles, sino para meterles en la fase final de este torneo, como una de las mejores terceras de grupo.