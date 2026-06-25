Pépé se divierte a costa de una Curazao que se va del Mundial con honores

Costa de Marfil ya es selección de dieciseisavos del Mundial 2026 tras ganar a Curazao con demasiada facilidad gracias a un brillante doblete de Pépé. El delantero del Villarreal fue protagonista absoluto en Philadelphia. El cuadro africano sigue adelante en el torneo, mientras que la selección caribeña se marcha con honores tras marcarse un Mundial histórico para ello. Costa de Marfil no necesitó sacar todo su potencial para, con 6 puntos, meterse en la siguiente ronda por primera vez en su historia.

¿Dónde está Curazao? Ya todo el mundo sabe dónde está esta pequeña isla del mar Caribe, cerca de Venezuela y de 444 kilómetros cuadrados con apenas 155.900 habitantes. Su Mundial, el primero de la historia, ha sido histórico, siendo una de las selecciones más humildes y que más expectación ha creado. Marcó su primer gol ante toda una Alemania y sacó su primer punto en una gesta tremenda ante Ecuador.

Curazao se plantó en la última jornada de la fase de grupos del Mundial con opciones de clasificación. Y eso ya era motivo suficiente para aplaudir el papel de esta humilde selección en este torneo. Con un punto, necesitaban una victoria ante Costa de Marfil. Era otra machada muy complicada. Pero fueron a por ello.

Pepé atiza a Curazao

Costa de Marfil tenía que ganar para no depender del resultado de Ecuador y ser segunda. Aunque incluso con el empate se podía meter con facilidad. Pero especular no estaba en el diccionario del cuadro africano y los elefantes salieron con todo. Siete minutos tardaron en marcar el primero del partido.

Otra vez Diomandé, con algo de suerte, fue protagonista para Costa de Marfil en banda con una buena jugada en la que se mete en el área y sirve en bandeja para que Pépé entre como killer y marcara el 0-1 en Philadelphia. Mazazo para Curazao.

UN GOL QUE MERECE UN BAILE 🇨🇮 Nicolas Pépé adelanta a Costa de Marfil #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uudh6ONqcc — DAZN España (@DAZN_ES) June 25, 2026

No se asustó Curazao a pesar de verse por debajo en el marcador. La pelota era para el cuadro africano, pero la realidad es que Costa de Marfil había bajado el ritmo tras el tempranero gol. No tenía prisa y el cuadro caribeño estaba dando la cara. Lo intentó con varios remates altos y centros desviados. Pero estaba viva en el partido.

Costa de Marfil comenzó la segunda parte con cambio. Metió a Inao Oulai, que ante Alemania maravilló con su juego en el medio. Necesitaba el equipo africano un jugador con ese manejo de pelota que le diese fluidez por dentro.

Curazao sigue viva

El nivel de Costa de Marfil era muy flojo respecto a sus versiones anteriores en el grupo. Estaba jugando a medio gas y aun así dominaba con facilidad el partido. Al tran-tran. Kessié tuvo el segundo en el 52 con un remate desde la frontal que despejó la defensa caribeña. Sabiendo que no necesitas hacer más…no lo haces. Y a Curazao le costaba un mundo hacerle daño a un equipo tan físico.

Pero confiarse en el mundo del fútbol siempre es un peligro y Curazao avisó en el 54 con un remate de Floranus desde lejos que se marchó alto por muy poco. Pero le costaba un mundo al cuadro caribeño crear ocasiones de peligro.

Pépé elimina a Curazao

Era el día de Pépé. El atacante del Villarreal vivió su día más especial en el Mundial para meter a Costa de Marfil en la siguiente ronda como segundo de grupo. Hizo el 0-2 en el 64 tras recibir un buen pase filtrado de Sangaré. Se perfiló y realizó su disparo típico con la zurda directo al fondo de la red. Partido visto para sentencia.

Tras la sentencia, Costa de Marfil hizo tres cambios pensando ya en la siguiente fase. Se marcharon al banquillo tres piezas determinantes en el ataque africano: Pépé, Bonny y Diomandé. Minutos para que Curazao se despidiera del Mundial. Costa de Marfil hacía historia y pasaba por primera vez de una fase de grupos en un Mundial.