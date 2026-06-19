El drama viral de Yan Diomande y su hermana pequeña fallecida con 15 años

Yan Diomande, estrella de Costa de Marfil en el Mundial 2026, tiene una estremecedora historia a sus espaldas tras perder a su hermana menor hace unos meses cuando ella sólo tenía 15 años. El joven atacante, ex del Leganés y ahora jugando en el RB Leipzig alemán, ha publicado una desgarradora carta en la que se abre en canal sobre lo ocurrido y por cómo aquello le ha cambiado para siempre, reconociendo que ahora no siente «nada» y que se siente «vacío».

Una carta publicada en The Players Tribune que pone los pelos de punta y que empieza así: «Querida Roxane. Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un rotulador negro? ¿Recuerdas cuando iba a jugar tan lejos de casa? Tenía 9 años. Inter Foot Sud Comoé, cerca de la frontera con Ghana. Solo era un niño pequeño solo. ¿Recuerdas cuando me regalaron mis primeras botas de fútbol de verdad y dormía con ellas? De pequeño, siempre jugaba con esas sandalias blancas de plástico. Incluso ahora, cuando vuelvo a casa, sigo jugando con ellas. Es nuestra tradición».

«¿Recuerdas cuando volvía a casa y les decías a mis amigos del barrio: «¿Por qué dejaste de entrenar? Yan no te va a comprar coches. Tienes que seguir trabajando. Tenías 10 años y ya eras mi agente. Siempre fuiste tú quien creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían. ¿Recuerdas cuando nos sentábamos a soñar con mudarnos a Francia? Que iba a ser un futbolista rico con coches y una casa grande, y que tú no tendrías que preocuparte por nada», añade Diomande.

El futbolista echa la vista atrás para recordar todo lo vivido con su hermana: «¿Recuerdas cuando me hicieron una prueba en el Bournemouth? ¿En el Chelsea, el Rangers, el Olympiacos, el Crystal Palace? Incluso Eze y Olise se me acercaron después de un entrenamiento y me dijeron: ‘Oye, chico, eres muy bueno’. Pero aun así no me contrataron. Ni siquiera los equipos B de la MLS me querían. Ni siquiera sabía por qué. Nunca me dieron una razón. Mi visa había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos. Fuiste tú quien nunca dejó de creer».

La carta de Yan Diomande

Después de todo eso, acabó llegando a la cantera del Leganés: «Unas semanas después, fiché por el Leganés y derramamos lágrimas diferentes. Eso fue cuando todavía tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano. Desde que moriste, estoy vacío. Ni siquiera creo que derramé una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Simplemente estaba en estado de shock. Fue unas semanas después de mi debut con el Leganés. ¿Quién debuta con 18 años contra el Real Madrid? Fue una locura. Un sueño hecho realidad, pero luego todo se convirtió en una pesadilla».

«Alguien me llamaba constantemente desde mi ciudad natal. Estaba molesto. No entendía por qué seguían llamándome. Lo recogí, y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Simplemente… tu hermana se ha ido». Un Yan Diomande que publica esta carta porque «no tenía otra forma de hablar de ello. «Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre. El mundo entero. Todo lo que hago en un campo de fútbol ​​es por ti».

«Me equivoqué en una cosa. No quiero ser rico. Veo lo que le hace a la gente, incluso a la familia… No quería una casa grande. No quería coches. Solo quería dedicarme por completo al fútbol. Todo para demostrarle al mundo que mi hermana tenía razón… Voy a hacer lo que predijiste, te lo juro. Antes incluso de tener botas de verdad, ya le decías a todo el mundo: ‘Mi hermano va a ser el mejor del mundo’. Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento», finaliza.