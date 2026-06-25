Donde está Curazao: su ubicación, forma geográfica y como viajar al país

Sin duda, Curazao se ha consagrado como una de las selecciones más amadas por todos los aficionados al fútbol en este Mundial 2026. La selección caribeña se erige como un atractivo para el aficionado al futbol, dado que es el país más pequeño, en cuanto a población se refiere, en participar en una copa del mundo.

Esta isla representa uno de los proyectos más peculiares de crecimiento de todo el fútbol internacional durante la última década. Gracias a su conexión con Países Bajos, la selección guiada por el veterano entrenador neerlandés Dick Advocaat ha aprovechado para nutrirse de talento formado en Europa para construir un equipo con una base técnica superior al resto de la región.

Un éxito fundamentado en su estilo

Curazao se posiciona a día de hoy como una de las selecciones emergentes más interesantes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Con una población menor a la de muchos municipios de España, han conseguido formar un bloque sólido de jugadores en todas las posiciones que les ha llevado a participar por primera vez en su historia en el Mundial.

El salto cualitativo del combinado curazoleño se ha sustentado en una idea clara que Advocaat quiso imponer desde su primer día al cargo de la selección: combinar el poderío físico de sus jugadores con la disciplina táctica y el talento diferencial en diferentes zonas del campo.

Small Island, Big support 💙 pic.twitter.com/JCo6NMPQn3 — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 14, 2026

¿Dónde está Curazao en el mapa?

Curazao es una isla del mar Caribe, situada en el sur del mismo, cerca de Venezuela. Se trata de un territorio de 444 kilómetros cuadrados, aproximadamente, y cuenta con 155.900 habitantes, según el último censo del año 2024. Su capital, Willemstad, cuenta con 97590 habitantes, una población menor que el municipio madrileño de Alcorcón.

La isla, a pesar de estar ubicada en América, pertenece a Países Bajos. Es por ello que en su convocatoria cuentan únicamente con un jugador nacido en Curazao. A pesar de ello, desde el año 2010, el país posee el estatus de país autónomo y cuenta con su propio gobierno.

¿Cómo viajar hasta Curazao?

Si uno decide explorar esta isla y elegirla como su próximo destino vacacional, debe saber que desde España existe la opción de volar hasta allá. El trayecto total de viaje son 14 horas de vuelo, y no se puede realizar de forma directa, por lo que habrá que hacer escala de manera obligatoria.

El precio medio de un solo billete ronda los 500 euros, pudiendo salir desde 8 aeropuertos distintos en nuestro país. Sin embargo, dependiendo de desde dónde se coja el vuelo, la duración del viaje puede ascender. En función del lugar y el precio, el tiempo total de viaje puede llegar a alcanzar las 30 horas.