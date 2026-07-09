Saltan las alarmas con Mbappé a las puertas de la semifinal del Mundial: se tira al césped y pide el cambio

Kylian Mbappé pidió el cambio en el minuto 76 de partido ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 y hace saltar las alarmas en la Selección francesa a las puertas de unas semifinales que jugará contra el ganador del España – Bélgica. El delantero galo se sentó en el césped y su cara dejó malas sensaciones.

Las sensaciones de Mbappé en el final de partido ante Marruecos no fueron nada buenas. Tuvo un encuentro de altos y bajos, que comenzó con un fallo de penalti en la primera parte y que siguió con un golazo que decantó el partido en el segundo tiempo.

Pero a los 76 minutos de juego, Mbappé se tiró al césped y no pudo seguir. Su cara reflejaba unas posibles molestias o un cansancio extremo tras un partido exigente bajo el calor de Boston. Pero lo claro es que no pudo continuar.

Se marchó andando directamente al banquillo y allí se quedó descalzo, pero sin graves consecuencias. Lo que es evidente es que los aficionados se quedaron en vilo tras ver a su mejor jugador en el césped pidiendo el cambio.

¡SUSTO MUNDIAL! 😱🚨 MBAPPÉ SE DOLIÓ EN EL SUELO Y FUE SUSTITUIDO AL INSTANTE POR DESCHAMPS#DAZNMundial pic.twitter.com/pOvVLBgqza — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2026

La buena noticia para Francia respecto a Mbappé llegó en la celebración de los jugadores galos tras lograr el pase a semifinales del Mundial. La estrella francesa celebró la clasificación saltando como si no tuviese ninguna molestia. Eso tranquilizó a la afición gala.