Mundial 2026: cuartos

Saltan las alarmas con Mbappé a las puertas de la semifinal del Mundial: se tira al césped y pide el cambio

Mbappé no pudo acabar el partido ante Marruecos

Francia jugará las semifinales del Mundial el próximo martes

Sigue en directo el Francia - Marruecos

Mbappé
Mbappé con Francia. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amor eterno por la pelota.

Kylian Mbappé pidió el cambio en el minuto 76 de partido ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 y hace saltar las alarmas en la Selección francesa a las puertas de unas semifinales que jugará contra el ganador del España – Bélgica. El delantero galo se sentó en el césped y su cara dejó malas sensaciones.

Las sensaciones de Mbappé en el final de partido ante Marruecos no fueron nada buenas. Tuvo un encuentro de altos y bajos, que comenzó con un fallo de penalti en la primera parte y que siguió con un golazo que decantó el partido en el segundo tiempo.

Pero a los 76 minutos de juego, Mbappé se tiró al césped y no pudo seguir. Su cara reflejaba unas posibles molestias o un cansancio extremo tras un partido exigente bajo el calor de Boston. Pero lo claro es que no pudo continuar.

Se marchó andando directamente al banquillo y allí se quedó descalzo, pero sin graves consecuencias. Lo que es evidente es que los aficionados se quedaron en vilo tras ver a su mejor jugador en el césped pidiendo el cambio.

La buena noticia para Francia respecto a Mbappé llegó en la celebración de los jugadores galos tras lograr el pase a semifinales del Mundial. La estrella francesa celebró la clasificación saltando como si no tuviese ninguna molestia. Eso tranquilizó a la afición gala.

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