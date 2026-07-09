Primer fallo de Mbappé en el Mundial: tira un horrible penalti y Bono se lo para

Kylian Mbappé cometió su primer gran fallo en este Mundial con un penalti errado en la primera mitad ante Marruecos. El delantero de Francia tiró, posiblemente, el peor penalti de su carrera deportiva y Bono lo detuvo sin problemas. Disparo flojo y muy centrado. El penalti tardó varios minutos en lanzarse mientras el VAR revisaba varias acciones.

Francia dominó claramente el juego en la primera mitad del partido de cuartos de final del Mundial en Boston. Estábamos en el minuto 25, justo antes del primer parón de la hidratación, cuando Mbappé cayó derribado dentro del área y el colegiado argentino pitó pena máxima.

Mazraoui arrolló a Mbappé y el árbitro argentino no tuvo dudas. El VAR, eso sí, estuvo varios minutos revisando la acción. Primero, por una posible falta previa en el inicio de la jugada de Doué sobre Hakimi. Y luego por el propio penalti, donde Kylian salta un pelín antes del contacto.

MBAPPÉ FALLÓ EL PENALTI después de una larga revisión del VAR 😱#DAZNMundial pic.twitter.com/fdARWndYUD — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2026

La revisión duró entre dos y tres minutos, y puso a Mbappé más nervioso de la cuenta. Tanto, que su disparo fue horrible. De los peores penaltis que ha lanzado el delantero galo en toda su carrera. Bono adivinó el lado, pero el disparo fue muy flojo y casi centrado.

Es el primer fallo de Mbappé en este Mundial, que dejó escapar la posibilidad de adelantarse en el marcador ante Marruecos y de empatar a Messi en la tabla de máximos goleadores en esta Copa del Mundo. El delantero argentino lleva ocho tantos, mientras que el galo lleva todavía siete.