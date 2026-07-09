Quién es Yassine Bounou: edad, altura, origen, equipos y carrera del portero de Marruecos

Yassine Bounou es un guardameta que se ha convertido en un ángel bajo los palos para la selección de Marruecos y para todos los equipos para los que ha militado. Gracias a sus paradas, esta generación dorada de la selección africana ha logrado grandes éxitos como ser semifinalista en el Mundial 2022 o el triunfo, aunque en los despachos, de la Copa de África 2025.

Cuántos años tiene Yassine Bounou

El marroquí tiene actualmente 35 años, ya que nació el cinco de abril de 1991. Un jugador que, a pesar de su alta edad, todavía sigue rindiendo como uno de los mejores porteros del globo. Además, es toda una figura del deporte marroquí, con una trayectoria reconocida y galardonada.

Dónde nació Yassine Bounou y cuál es su origen

El caso del actual jugador del Al-Hilal es bastante curioso. A pesar de jugar para el combinado marroquí, Bounou nació en Montreal. Posee doble nacionalidad marroquí y canadiense, lo que le llevó a decantarse por una de las dos para disputar los encuentros internacionales de selecciones, eligiendo Marruecos como su opción definitiva.

Cuánto mide y cuánto pesa Yassine Bounou

Hakimi tiene una altura de 1,92 metros, y su peso ronda los 78 kilos. Una complexión óptima para la posición en la que se desenvuelve, ya que en ella es muy necesaria la altura y la agilidad bajo los palos.

En qué equipos ha jugado Yassine Bounou

Prácticamente la totalidad de la carrera del guardameta se ha desarrollado en equipos españoles. Comenzó su carrera en la temporada 2010/2011, militando en el Wydad Casablanca, equipo donde se formó en categorías inferiores, Su salto a España lo dio con el Atlético de Madrid, para ser parte de la plantilla de su filial.

A partir de ahí marchó cedido al Zaragoza, donde militó dos temporadas, para después marcharse al Girona, equipo donde estuvo 4 temporadas. Tras ellas se marchó al Sevilla, donde se consagró como uno de los mejores guardametas de la liga española, y que le hizo ganarse el puesto de titular en la selección.

Por qué juega con Marruecos si nació en Canadá

Como bien mencionábamos anteriormente, Bounou tuvo la opción de decidir con cuál de las dos selecciones quería ser seleccionado . La decisión de jugar con Marruecos se debe a que es el país donde ha residido durante prácticamente toda su vida, optando así por disputar los partidos con la selección marroquí.

Los padres del futbolista Yassine Bounou son de Casablanca, Marruecos. Aunque él nació en Montreal, Canadá, su familia retornó a su ciudad de origen en Marruecos cuando él tenía tres años de edad debido a motivos laborales de su padre.

Cuándo fichó por el Al-Hilal y cuánto costó su traspaso

En la temporada 2023/2024, tras deslumbrar al mundo en el Mundial de 2022, donde Marruecos fue semifinalista, y siendo clave en la tanda de penaltis con España al detener 3 lanzamientos, se marchó al Al-Hilal árabe, su actual equipo, por un total de 21 millones de euros.

Cuánto cobra Yassine Bounou

Su contrato actual con el Al-Hilal refleja un salario anual de 10,20 millones de euros, tras su reciente renovación en 2025. Estas cifras se traducen en 850 mil euros al mes, 198 mil euros a la semana y 28 mil euros al día. Unas cifras que le convierten en el séptimo portero mejor pagado del mundo.

Quién es la mujer de Yassine Bounou y cuántos hijos tiene

El portero marroquí está casado con la influencer y modelo marroquí Imane Khallad. La pareja contrajo matrimonio en 2016 y tienen un hijo en común llamado Isaac, nacido en el año 2020.

Cuántos títulos ha ganado Yassine Bounou

El palmarés del jugador es bastante extenso. Después de haber jugado para grandes equipos, el marroquí ha podido levantar metal en un total de 11 ocasiones, entre títulos individuales y colectivos.

En lo que a estos últimos respecta, destacan sus campeonatos de liga española con el Atlético de Madrid y las dos Europa Leagues conquistadas con el Sevilla. También ha levantado 6 trofeos entre copas saudíes.

En el plano internacional, la FIFA le reconoce a Marruecos como el ganador de la pasada edición de la Copa África, y además ha recibido dos veces el premio al mejor guardameta de Sevilla y Al-Hilal.

Cómo juega Yassine Bounou y cuáles son sus principales virtudes

Bounou es conocido por ser un gran guardameta bajo los palos. Debido a su gran envergadura, es capaz de llegar a disparos que otros guardametas no son capaces de alcanzar. También destaca su gran posicionamiento en el área frente a los centros laterales y en jugadas a balón parado.