Nuevo escándalo de la FIFA: amplían la sanción a Quansah y no jugaría las semifinales contra Argentina

La FIFA ha tomado otra decisión de lo más controvertida, que vuelve a tener de fondo a la selección de Argentina. El Comité de Disciplina ha decidido ampliar la sanción a Jarell Quansah, que vio la tarjeta roja por una falta en el Inglaterra–México a dos partidos, por lo que, además de no jugar contra Noruega en cuartos de final, no jugaría en semifinales, donde aparece un hipotético enfrentamiento contra la vigente campeona del mundo.

El lateral vio la roja en octavos de final, por la que debía perderse como sanción el partido de cuartos. Sin embargo, la FIFA amplía la sanción, acogiéndose al artículo 14 de su Código Disciplinario de la FIFA, a los dos partidos, por lo que no disputaría el siguiente partido de Inglaterra, en caso de ganar a Noruega. No llegaría a las semifinales, donde Inglaterra se mediría a Argentina o Suiza.

Cabe recordar que el futbolista realizó una entrada de lo más dura, pero después de lo sucedido con Balogun, desde el Parlamento británico quisieron interceder para que se aplicara el mismo criterio con el lateral inglés. Un miembro de la Cámara de los Comunes le mandó una carta a Infantino solicitando que aplicaran las mismas normas para todos los participantes y dejaran sin efecto la tarjeta roja. En lugar de hacerlo, han decidido ampliar esa sanción a dos partidos.

«Revisar las consecuencias jurídicas de las tarjetas rojas en el fútbol no es algo nuevo en el fútbol moderno. Por ejemplo, en la mayoría de las ligas de máxima categoría pertenecientes a asociaciones miembro afiliadas a la UEFA, la revocación de tarjetas rojas es una medida disciplinaria habitual, y ello nunca ha suscitado preocupación por haber cruzado alguna ‘línea roja’», señalaba la FIFA en su intento de explicar la decisión tomada con Balogun. Ahora, el criterio ha sido muy distinto.

FIFA aplica un artículo distinto al de Balogun

La FIFA se ha acogido al artículo 14 de su reglamento disciplinario, en lugar del artículo 27 por el que el futbolista de Estados Unidos pudo jugar los octavos de final contra Bélgica. Ese artículo recoge que los órganos judiciales, en este caso el Comité de Disciplina, pueda «suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria». De ahí, que desde Inglaterra se haya solicitado que se tomen esas medidas con Quansah. Sin embargo, desde el máximo organismo mundial han decidido elevar esa sanción en aplicación de otro código del reglamento.

Este artículo 14 regula la conducta incorrecta de los jugadores, estableciendo las sanciones disciplinarias correspondientes ante infracciones durante los encuentros y el comportamiento antideportivo. En su epígrafe E, esta regla detalla que la sanción será de «al menos dos partidos por juego brusco y grave», algo que sucedió con Quansah, pero también con Balogun, al que se le expulsó por lo mismo.

Thomas Tuchel no podrá contar, por tanto, con su lateral derecho titular –tras la lesión de Reece James– en caso de progresar en este Mundial 2026. El futbolista del Bayer Leverkusen se perderá el partido contra Noruega de cuartos de final, como ya se podía saber tras su expulsión, y también las hipotéticas semifinales, en las que el rival sería o Argentina o Suiza.