El Parlamento británico pide a Infantino la amnistía para Quansah: «Las reglas se tienen que aplicar por igual»

El caso Balogun ha sembrado un precedente peligroso. Tanto que, ahora, el Parlamento británico ha solicitado por carta a FIFA que se le suspenda la tarjeta roja a Jarell Quansah. Concretamente, ha sido un político laborista, Noah Law, quien ha enviado una misiva al organismo internacional, dirigiéndola a Gianni Infantino, solicitando que las «reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes». De esta manera quieren que, igual que se ha tomado una decisión sin precedentes con Estados Unidos, se haga lo mismo con Inglaterra.

Quansah realizó una entrada criminal sobre Gallardo, en el México-Inglaterra, entrando con la plancha en la cara interna de la espinilla, como se aprecia en la fotografía, con una fuerza totalmente desmedida. El árbitro del partido no pitó ni siquiera falta, pero fue llamado por el VAR para revisar la acción y terminó expulsándole. De esta forma, no podría estar ante Noruega en cuartos de final.

Pero lo sucedido con Balogun puede dar un giro de 180º a esta situación. El parlamentario laborista Law ha solicitado que la FIFA mantenga ahora el mismo criterio y aplique ese artículo 27 de su código disciplinario. En él, se establece que la Comisión Disciplinaria de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta previamente. El propio Infantino defendió que se habían acogido a él, al justificar el favor a la anfitriona de este Mundial, tras la llamada de Trump.

En su escrito al presidente de la FIFA, Law reconoce que, a su entender, «fue correcto que Jarell Quansah recibiera esta tarjeta roja», pero pide que se les dé el mismo trato que a Estados Unidos, puesto que la situación es «similar» a la de Balogun, que también fue expulsado tras una revisión del VAR por lo que se considera juego brusco grave: «Creo que sería correcto retrasar su suspensión hasta después de la finalización de esta Copa del Mundo».

«La integridad de cualquier gran torneo internacional depende no solo de que los jugadores y los árbitros respeten las reglas, sino también de que dichas reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes», le espeta este miembro de la Cámara de los Comunes al presidente de la FIFA.

FIFA deberá tomar una decisión con Quansah

«Estoy seguro de que no podremos justificar una situación en la que un jugador se beneficie de una suspensión tardía mientras que otro, en circunstancias materialmente similares, no lo haga», añade el laborista en el texto que ha enviado a Infantino. Una carta que cuenta con el membrete del Parlamento británico en su encabezado y a la que, por tanto, se le puede dar un carácter oficial.

De hecho, el propio Law solicita que, desde FIFA, «traten este asunto con la máxima seriedad», puesto que alegan que se trata de un momento en el que el «sistema multilateral y el orden internacional basado en reglas están amenazados». Todo, debido a una decisión de lo más controvertida tomada por parte del organismo que rige el fútbol mundial, en medio de la Copa del Mundo para suspender la sanción que se le había impuesto al delantero de Estados Unidos.

En caso de que a Inglaterra se le dé el mismo trato que a Estados Unidos y que la FIFA decida aplicar ese artículo 27, Quansah podría jugar en cuartos de final contra Noruega. Cabe recordar también que Tuchel dejó a varios futbolistas importantes fuera de su convocatoria, como Alexander-Arnold, y tras la lesión de Reece James, el futbolista del Bayer Leverkusen había sido reconvertido para jugar en el lateral derecho.