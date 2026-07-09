La limosna final de la FIFA al arbitraje español: Hernández Hernández será cuarto árbitro en el Noruega – Inglaterra

Hernández Hernández, único árbitro español convocado para la FIFA para el Mundial 2026, será cuarto colegiado en el encuentro entre Noruega e Inglaterra de cuartos de final. Es la limosna final que la FIFA da al arbitraje español en este Mundial. Hasta ahora, el colegiado canario sólo ha dirigido un partido: el Brasil – Haití de la primera fase del Mundial 2026.

El colegiado de ese encuentro, que se disputará en Miami, será arbitrado por el francés Clement Turpin. Este colegiado es de gran experiencia, con mucho bagaje ya en partidos de Champions y también en Eurocopas y Mundiales. Turpin estará asistido en banda por otros dos franceses, Nicolas Danos y Benjamin Pages.

Por su parte, el cuarto árbitro será Alejandro Hernández Hernández. El considerado mejor colegiado de España sólo está para ser cuarto árbitro. O ese es el nivel que le da la FIFA. En todo el Mundial -104 partidos-, el representante español en el arbitraje sólo pitó el Brasil – Haití de primera ronda. Tras ello, nada. Ahora, como limosna final, le dan la intrascendente figura de cuarto árbitro.

Mientras en el último Mundial hubo un árbitro español en cuartos, Mateu Lahoz (en el Argentina – Holanda), en este de 2026 el representante español sólo dirigió un duelo y de fase de grupos. Hernández Hernández fue el único español que ha formado parte del llamado Team One de la FIFA, el equipo arbitral del Mundial 2026 que ha estado formado por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembros.

Mientras en el último Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos en el verano de 2025, la FIFA no eligió a ningún árbitro español, ahora lo que ha hecho ha sido dar poca importancia al único español que eligieron, que se irá del Mundial con un sólo encuentro arbitrado y relegado a cuarto colegiado en un encuentro de cuartos.