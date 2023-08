La Liga de Tebas sigue perdiendo talento: Bono se marcha a Arabia Saudí

Otro gran jugador que pierde la Liga y se va a Arabia. Yassine Bounou, más conocido como Bono, jugará en el Al-Hilal esta temporada después de llegar a un acuerdo con el equipo saudí en el que le pagará 12 millones de euros netos por temporada. Una oferta irrechazable para el portero del Sevilla, que dirá adiós al club hispalense tras cuatro temporadas y dos UEFA Europa League. El partido ante el Manchester City fue su último servicio en el que no pudo despedirse por todo lo alto.

Y es que, tras la final de la Supercopa de Europa donde Bono fue titular, el portero marroquí no regresó con el resto de sus compañeros a Sevilla, sino que se fue directo de Atenas a Arabia Saudí para cerrar el fichaje en el que el club español recibirá 21 millones de euros. Fue Mendilibar tras el partido ante los de Pep Guardiola cuando confirmaba su marcha: «Creo que se irá. Tiene las puertas abiertas para Arabia». El técnico vasco lamentó que el mercado siga abierto «cuando las competiciones ya han empezado».

El Al-Hilal está siendo uno de los mayores agitadores de este mercado. Recientemente se hicieron con los servicios de Neymar, en un fichaje histórico, pero antes lo hicieron con Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Koulibaly y compañía. Ahora, con la llegada de Bono, el equipo saudí refuerza la portería y aspira a todo en el país asiático. Por otro lado, el Sevilla acepta una oferta millonaria por el que es, seguramente, uno de los mejores porteros de su historia.

Fue Fabrizio Romano quién confirmó el fichaje de Bono por el Al-Hilal. Y es ahora el Sevilla quien deberá reforzarse rápido y bien en la portería, pero la dirección deportiva, con esos 21 millones de euros, tendrán gran capacidad para acudir al mercado y seguir reforzando al equipo de cara a esta exigente temporada a los mandos de Mendilibar.

Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who's joining Saudi league on three year deal

Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked.

Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović.

