Alineación oficial de Marruecos contra Francia en cuartos del Mundial hoy

Marruecos, por segunda vez en su historia, juega este jueves unos cuartos de final del Mundial y lo hace ante Francia, mismo rival que en las semifinales de la última Copa del Mundo en 2022. En aquel partido ganó el conjunto galo y ahora la Selección marroquí busca la revancha. Para ello, Ouahbi, seleccionador de Marruecos, sorprende con la titularidad de Talbi en ataque y sin ningún delantero centro puro.

La alineación oficial de Marruecos para medirse a Francia en estos cuartos de final del Mundial 2026 comienza en la portería con uno de los grandes artífices de los éxitos de este equipo. Bono fue el héroe en la tanda de penaltis ante Holanda y dejó su portería a cero contra Canadá. Ahora quiere repetir la hazaña ante la Francia de Mbappé.

Marruecos no recupera a Chadi Riad en el centro de la defensa. Diop juega con Salah-Eddine en la zaga. En los laterales no hay sorpresas: repiten Achraf Hakimi y Mazraoui.

En el centro del campo de Marruecos no hay sorpresas. Bouaddi y El Aynaoui repiten titularidad, ambos jugadores criados en Francia. Por delante jugará un Ounahi que viene de marcar un tremendo doblete ante Canadá.

En el ataque marroquí es baja Saibari por lesión y su reemplazo no será Rahimi que venía de marcar en su último partido. La sorpresa en el once será Talbi y sin ningún delantero puro. Estará acompañado por El Khannouss y un Brahim Díaz que acumula cuatro asistencias en este Mundial.

Alineación oficial de Marruecos

Esta es la alineación de Marruecos para medirse a Francia en el primer partido de cuartos de final de este Mundial 2026: Bono; Hakimi, Diop, Eddine, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss; Talbi.