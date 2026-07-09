España amenaza el último sueño de Courtois

No es un España-Bélgica cualquiera para Thibaut Courtois. Tampoco es un Mundial más. El portero del Real Madrid llega al duelo de cuartos de final sabiendo que puede estar disputando los últimos partidos de su carrera con la selección belga. Hace no tanto parecía imposible volver a verle con esa camiseta. Hoy, sin embargo, vuelve a ser el gran líder de unos Diablos Rojos que quieren tumbar a la gran favorita del torneo para seguir soñando con levantar el Mundial.

La historia de Courtois con Bélgica ha dado un giro de 180 grados en apenas dos años. Pasó de romper completamente con su selección a convertirse otra vez en su gran referente. Todo saltó por los aires tras su enfrentamiento con Domenico Tedesco. La discusión terminó con el guardameta abandonando la concentración y anunciando que no volvería mientras el seleccionador siguiera en el cargo. Después llegó la grave lesión de rodilla, la Eurocopa que tuvo que ver desde casa y la sensación de que su aventura internacional había terminado para siempre.

Pero el fútbol siempre da una segunda oportunidad. La destitución de Tedesco y la llegada de Rudi García cambiaron el panorama. Courtois regresó, habló con sus compañeros para cerrar heridas y volvió a ponerse los guantes como si nunca se hubiera marchado. Desde entonces, Bélgica ha recuperado seguridad bajo palos y gran parte de sus opciones pasan por un portero que ha vuelto a aparecer cuando más le necesitaban.

Ahora el destino le ha colocado delante a España. Y no a cualquier España. Se enfrenta a la campeona de Europa, a un equipo al que él mismo ha señalado como el gran favorito para conquistar el Mundial. «España es la favorita, eso está claro», reconoció sin rodeos. También elogió la seguridad defensiva del equipo de Luis de la Fuente, el nivel de Unai Simón y el talento de futbolistas como Lamine Yamal, aunque dejó claro que Bélgica no piensa rendirse antes de tiempo. «Sabemos que será muy difícil, pero en el fútbol todo es posible», avisó.

A sus 34 años, Courtois afronta el que todo apunta será su último gran torneo con Bélgica. Lo ha dejado caer en varias ocasiones y en su país ya asumen que el Mundial servirá para cerrar una etapa histórica. Por eso el partido contra España tiene un significado especial. No sólo están en juego unas semifinales. También puede ser la última gran noche internacional de uno de los mejores porteros de la historia del Real Madrid y del fútbol mundial. Y Thibaut quiere que ese último baile dure un poco más.