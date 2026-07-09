Courtois se rinde a España: «Es la favorita para ganar el Mundial»

Thibaut Courtois no escondió la admiración que siente por la selección española en la previa del duelo de cuartos de final del Mundial. El portero belga, uno de los grandes referentes de su selección, reconoció que el equipo de Luis de la Fuente parte como favorito para conquistar el torneo y aseguró que Bélgica necesitará firmar un partido casi perfecto si quiere eliminar a España y meterse en las semifinales.

«España es la favorita, eso está claro», afirmó el guardameta del Real Madrid. Para Courtois, la condición de campeona de Europa convierte al combinado nacional en el principal candidato al título junto a otras grandes potencias. «Cuando has ganado la Eurocopa eres uno de los favoritos. Junto con Argentina y Francia, creo que antes del torneo eran las selecciones que partían con más opciones y lo están demostrando», explicó.

El internacional belga destacó especialmente la seguridad defensiva del conjunto español, que todavía no ha recibido ningún gol en el campeonato. «Están jugando muy bien, manejando los tiempos de los partidos con calma y todavía no han encajado ningún gol. Eso habla de la seguridad que transmite todo el equipo y también de Unai Simón», comentó.

Para Courtois, esa fortaleza obliga a Bélgica a ser muy eficaz en las pocas oportunidades que pueda generar. «Lo primero será intentar marcar un gol y luego intentar no encajar nosotros. Sabemos que tienen muchísimo peligro, incluso desde el banquillo, y habrá que estar concentrados durante más de cien minutos», añadió.

El guardameta también analizó las claves tácticas del enfrentamiento y explicó cuál cree que puede ser el camino para sorprender a España. A su juicio, la presión tras pérdida del equipo de Luis de la Fuente es una de sus grandes fortalezas, por lo que Bélgica intentará aprovechar los espacios que deja la defensa cuando adelanta metros. «Ellos defienden muy arriba e intentan recuperar el balón muy rápido. Tenemos que encontrar esos espacios a la espalda porque nuestro fútbol es diferente al suyo», señaló.

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Lamine Yamal. Courtois reconoció que el extremo español será una de las principales amenazas, aunque dejó claro que centrar todos los esfuerzos en él sería un error. «Lamine es una estrella, tiene muchísimo talento, es muy rápido y muy difícil de frenar. Lo ideal es defender muy cerca de él e intentar hacerle un dos contra uno cuando sea posible», explicó. Sin embargo, enseguida lanzó un aviso. «No podemos pensar solo en Lamine porque España tiene muchísimas virtudes. Si solo defiendes una, te puede hacer daño por cualquier otro lado», advirtió.

El belga también elogió a otros futbolistas de la Selección, como Cucurella, al que definió como «un gran defensa» que además aporta mucho en ataque, y recordó que el potencial español no reside únicamente en sus extremos. «España tiene muchísima calidad en el centro del campo y jugadores como Ferran o Mikel también atacan muy bien los espacios. Es un equipo muy completo», concluyó un Courtois que, pese a reconocer el favoritismo español, confía en que Bélgica pueda dar la sorpresa y seguir soñando con el Mundial.