Courtois aprovecha la victoria de Bélgica para lanzar un zasca a Trump e Infantino: «Me hace gracia»

Thibaut Courtois fue uno de los que más celebró la goleada de Bélgica a Estados Unidos en octavos. Los ‘diablos rojos’ dieron la sorpresa tras pasar por encima de una de las anfitrionas del Mundial después de unos días muy tensos tras la decisión de la FIFA de retirarle la sanción a la estrella estadounidense Folarin Balogun. El portero no dudó en pasar facturas a Trump e Infantino tras el caso más polémico en lo que va de la Copa del Mundo.

La selección belga venía de intentar impugnar la decisión de que Balogun pudiese jugar tras ser expulsado en dieciseisavos. Tampoco la denuncia de la UEFA tuvo efecto y eso generó que el partido partiese muy tenso. Pero ante el ruido y los focos de una Estados Unidos que partía con el cartel de favorito, Bélgica respondió a base de fútbol. Desde un primer momento sintieron que el duelo no era justo y que partía de una injusticia, además del menosprecio deportivo.

Cuatro goles después demostraron ser muy superiores para acabar con el sueño de Trump de ganar un Mundial en su tierra y poder enfrentarse a España en cuartos. Courtois, al acabar el partido, no dudó en pasar facturas: «En los últimos días, nos han faltado al respeto aquí en Estados Unidos. Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que hoy demostramos que somos un buen equipo. Jugamos un gran partido», dijo.

Cuando le preguntaron sobre la retirada de la roja a Balogun, Courtois fue más contundente: «Leí sobre ello y me hizo gracia. Entiendo que quieran generar expectación en torno a Estados Unidos, pero hoy tenía más confianza en nuestra victoria que contra Senegal, que tiene un equipo mejor que el de Estados Unidos», añadió el guardameta.

Courtois ya piensa en España

Courtois se verá las caras con España en cuartos, país que es su casa por su vínculo con el Real Madrid: «El partido de cuartos de final contra España, mi segundo país, será especial. Mi hijo pequeño tendrá que apoyar a Bélgica, si no… ¡no le dejaré volver a casa! Estoy muy contento de poder jugar contra ellos. Ese era, en cierto modo, el objetivo de este Mundial, así que todo lo que venga después será genial», comentó.

Por último, analizó la evolución que ha tenido Bélgica en este Mundial: «En un Mundial, es difícil comparar partidos. Tuvimos dificultades contra Egipto e Irán, pero son encuentros diferentes. Queríamos acorralar a Estados Unidos desde el principio e intentamos crear ocasiones. Dudaron de sí mismos. Quizás la derrota por 2-5 contra nosotros en el partido amistoso les estaba afectando», concluyó.