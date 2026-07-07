Bélgica expulsa a Estados Unidos de su Mundial y se cita con España en cuartos

Bélgica ha dejado sin efecto la intervención de la FIFA y, sobre el césped, ha goleado a Estados Unidos para expulsarla del Mundial 2026. La anfitriona, que había sido una de las selecciones que mejor había jugado hasta la fecha, no estuvo a la altura de un equipo que sacó su mejor versión y que quiere transformar lo que se ve como el declive de la mejor generación de su historia en la madurez necesaria para pelear por ganar esta Copa del Mundo. Como en 2018 y 2022, ya están en cuartos de final. Y allí se encontrarán con España.

Nadie tiene en cuenta a estos diablos rojos, que sobre el papel no eran favoritos para llevarse este partido. Más aún tras el escándalo provocado por la suspensión de la sanción a Folarin Balogun, después de una llamada de Trump a Infantino pidiéndole que le quitaran la roja que vio en dieciseisavos. Parecía que lo de Corea del Sur en 2002 iba a quedarse corto, pero no. Desde el primer momento Bélgica se encargó de dejar claro que su fútbol aún es superior al soccer estadounidense.

Más aún si en tu equipo tienes a un Trossard inspiradísimo, que lideró a su selección y se encargó de destrozar el sueño americano. Los de Rudy García mostraron su mejor versión, esa que amenazaba en los últimos ciclos mundialistas con llevarse el título soñado, cuando todavía les entrenaba Roberto Martínez. Parecía que no eran ni siquiera candidatos, pero con una goleada han vuelto a las quinielas.

Lo han hecho sin contar de inicio con De Bruyne y Doku, teóricamente sus dos mejores jugadores de campo. Tampoco estaba Lukaku, pero sí el gigante Courtois bajo palos y, sobre todo, Leandro Trossard, encargado de destrozar a los yankees. La polémica de las últimas horas parecía haber espoleado a una Bélgica que no había dejado grandes sensaciones y que tuvo que remontar a Senegal en la anterior ronda. Las dudas de aquel encuentro no aparecieron, para nada, en Seattle.

Porque los flamencos no especularon en ningún momento. Embotellaron a la selección de Pochettino y en el minuto 8 ya mandaban en el marcador. Lo hacían por medio de De Ketelaere, criticado por sus errores a lo largo de este Mundial. Raskin aprovechó un barullo en el área para, desde la izquierda, meter un balón de esos que si tocan en alguien, acaban dentro. Ese alguien fue el delantero de la Atalanta.

Pero a los belgas les quedaría claro pronto que no iba a ser tarea fácil superar a la anfitriona. Dominando sobre el terreno, no conseguían ampliar la ventaja y el árbitro aparecía a la media hora de juego para intentar impulsar otra cacicada, que tendría como protagonista de nuevo a Balogun. Un toquecito en el hombro fue suficiente para señalar una falta que Tillman mandaba a guardar con ayuda de la barrera, en un intento de despeje.

Bélgica destroza el sueño americano

Aunque volvería a aparecer el ariete belga apenas dos minutos después. Trossard, que estaba cuajando una primera parte perfecta, caracoleaba y, ante dos rivales, ponía un centro perfecto para que De Ketelaere cabeceara a gol. Keese, el meta estadounidense se quedaba inmóvil en el primer palo, permitiendo que el futbolista de La Dea hiciera su doblete.

Ya en la segunda mitad llegaría la sentencia, en un error infantil del portero. No daba crédito Pochettino cuando vio a Keese salir de su área, controlar con el pecho para bajarla y, ante la presión rival, en lugar de despejar, regalarle el balón a los belgas. No lo desaprovechó Vanaken, el del Brujas, que no fallaba en su disparo desde fuera del área ante una portería totalmente vacía.

Ya en el descuento, Romelu Lukaku, que había entrado minutos antes, cerraba el partido. Fue la última acción del partido, en la que el delantero que ha frustrado en estos años las opciones de Bélgica confirmaba la presencia de los suyos en cuartos de final, mediante un disparo cruzado. Les espera España, el próximo viernes en Los Ángeles. Y no, no será un duelo fácil. Bélgica ha resurgido.