Otro favor a Balogun no evita que Estados Unidos caiga goleado contra Bélgica

Folarin Balogun era el centro de las miradas en el Estados Unidos-Bélgica. Todo, por obra de Donald Trump y Gianni Infantino. La llamada del presidente del país anfitrión de este Mundial 2026 a su homólogo en FIFA había derivado en la suspensión de la sanción por la tarjeta roja que había visto. Un indulto, vaya. Una medida sin precedentes que no quedaba ahí. En el minuto 30, llegó otro favor al delantero y, por ende, al equipo dirigido por Mauricio Pochettino. Una falta inexistente al borde del área sobre el futbolista del Mónaco derivó en un gol de Tillman para empatar.

Balogun recibió de espaldas ante Mechele, que le tocó levemente con su mano en el hombro para intentar robarle el balón. Aunque el contacto era mínimo, el delantero se fue al suelo y el árbitro, el jordano Adham Makhadmeh, no dudó en señalar la falta. La posición era de lo más peligrosa y Tillman lo aprovechó. Su disparo, tras tocar en la barrera, se desvió y acabó dentro de la portería de Thibaut Courtois. Un gol con el que empataban los estadounidenses, que estaban sufriendo de lo lindo ante Bélgica.

El delantero norteamericano no tenía que estar jugando, debido a que fue expulsado con una roja directa ante Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior. Sin embargo, la FIFA decidió suspender esa sanción. Decisión sin precedentes, tras estudiarlo por una llamada de Donald Trump a Gianni Infantino, se ampararon en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que dice que «el órgano judicial podrá decidir suspender, total o parcialmente, la aplicación de una medida disciplinaria», para dejar sin efecto la roja.

La medida sembraba un precedente peligrosísimo, puesto que se trataba de una injerencia política como poco antes se había dado. Tuvo incidencia en el encuentro hasta que Bélgica impuso su ley sobre los norteamericanos, que acabaron cayendo goleados por 1-4 y se despiden de su Mundial por la puerta de atrás.