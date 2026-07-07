Estados Unidos – Bélgica, en directo hoy: cuándo es, dónde ver en televisión y online en vivo, alineación y última hora de los octavos de final del Mundial 2026: Balogun es titular

El Mundial 2026 sigue avanzando y, tras la victoria de España contra Portugal que hemos disfrutado en la noche de este lunes, ya tenemos otro partido de octavos de final. Sigue en OKDIARIO el Estados Unidos-Bélgica del morbo, además de porque del ganador saldrá el rival de la selección española en cuartos, por la titularidad de Folarin Balogun, indultado por la FIFA.

El delantero de Estados Unidos es el nombre propio de esta eliminatoria, ya que el ente que preside Gianni Infantino ha suspendido su sanción temporalmente y así podrá jugar con su selección contra Bélgica esta madrugada de martes en Seattle (2:00 horas).

El autor de tres goles en lo que llevamos de Mundial fue expulsado con tarjeta roja directa por una falta con los tacos al gemelo de un futbolista de Bosnia y Herzegovina en el choque de dieciseisavos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, país anfitrión, presionó para que le retirasen la consecuente sanción de un partido y la FIFA acató órdenes en una cacicada sin precedentes… por mucho que se empeñe en buscarlos.

Así las cosas, Mauricio Pochettino no se lo ha pensado: Balogun es titular en un partido que la Real Federación Belga de Fútbol ha impugnado por este motivo, asegurando que tomaría cualquier tipo de acción si finalmente Estados Unidos incluía al delantero en su once. Eso ya ha ocurrido y lo que puede hacer saltar todos por los aires es que el ariete del Mónaco vea puerta.

Dónde ver el Estados Unidos-Bélgica

DAZN fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputan en el Mundial. Este Estados Unidos-Bélgica se puede ver por televisión en directo por el canal que DAZN tiene disponible en diferentes plataformas. En OKDIARIO te contamos toda la previa desde la 1:20 horas y el minuto a minuto cuando eche a rodar el balón en el estadio de Seattle.