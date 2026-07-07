Estados Unidos – Bélgica, en directo hoy: cuándo es, dónde ver en televisión y online en vivo, alineación y última hora de los octavos de final del Mundial 2026: Balogun es titular
Sigue en directo el partido de octavos de final... con el morbo de la titularidad de Balogun
El Mundial 2026 sigue avanzando y, tras la victoria de España contra Portugal que hemos disfrutado en la noche de este lunes, ya tenemos otro partido de octavos de final. Sigue en OKDIARIO el Estados Unidos-Bélgica del morbo, además de porque del ganador saldrá el rival de la selección española en cuartos, por la titularidad de Folarin Balogun, indultado por la FIFA.
El delantero de Estados Unidos es el nombre propio de esta eliminatoria, ya que el ente que preside Gianni Infantino ha suspendido su sanción temporalmente y así podrá jugar con su selección contra Bélgica esta madrugada de martes en Seattle (2:00 horas).
El autor de tres goles en lo que llevamos de Mundial fue expulsado con tarjeta roja directa por una falta con los tacos al gemelo de un futbolista de Bosnia y Herzegovina en el choque de dieciseisavos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, país anfitrión, presionó para que le retirasen la consecuente sanción de un partido y la FIFA acató órdenes en una cacicada sin precedentes… por mucho que se empeñe en buscarlos.
Así las cosas, Mauricio Pochettino no se lo ha pensado: Balogun es titular en un partido que la Real Federación Belga de Fútbol ha impugnado por este motivo, asegurando que tomaría cualquier tipo de acción si finalmente Estados Unidos incluía al delantero en su once. Eso ya ha ocurrido y lo que puede hacer saltar todos por los aires es que el ariete del Mónaco vea puerta.
Dónde ver el Estados Unidos-Bélgica
DAZN fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputan en el Mundial. Este Estados Unidos-Bélgica se puede ver por televisión en directo por el canal que DAZN tiene disponible en diferentes plataformas. En OKDIARIO te contamos toda la previa desde la 1:20 horas y el minuto a minuto cuando eche a rodar el balón en el estadio de Seattle.
También tenemos el de Bélgica
Que es el siguiente: Thibaut Courtois; Castagne, Nathan Ngoy, Mechele, Maxim de Cuyper; Onana, Raskin, Tielemans; Trossard, Lukebakio y De Ketelaere.
¡Alineación de EEUU con Balogun!
No hay sorpresa. Se confirma la injusticia contra Bélgica. Balogun es titular en Estados Unidos. Este es el once que presenta Pochettino: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Robinson; Adams, McKennie, Mark Tillman; Sergiño Dest, Pulisic y Balogun.
¡Bienvenidos al partido del lío!
¡Buenas noches a todos! Aquí arranca nuestra retransmisión en directo del Estados Unidos-Bélgica, partido en el que un jugador expulsado en el anterior partido podrá jugar. Balogun es titular en el once de Pochettino pese a la impugnación de la Federación Belga y a todo el revuelo por el histórico indulto de la FIFA. ¡Os lo contamos todo desde ya!
Cronología del caso Balogun
Por ir repasando, el pasado domingo, dos días después del Estados Unidos-Bélgica, FIFA suspendía en función de su comportamiento por un año la roja a Balogun. Entonces, Trump reaccionaba con un gracias.
Desde entonces, el lío es monumental, con dos comunicados de Bélgica: primero expresando su malestar por este favor a su próximo rival y después amenazando con impugnar el partido si jugaba Balogun.
Mientras, Trump asegura haber llamado a Infantino, revelando indirectamente que este acató sus órdenes cuando no tenía pensado ni siquiera revocar esta decisión que tomó el árbitro Raphael Clauss.
Lo último, tres horas antes del choque, es la absurda respuesta de FIFA, en boca de Infantino, a todo lo que ha ocurrido, respondiendo también al comunicado de la UEFA:
«Revisar las consecuencias jurídicas de las tarjetas rojas en el fútbol no es algo nuevo en el fútbol moderno. Por ejemplo, en la mayoría de las ligas de máxima categoría pertenecientes a asociaciones miembro afiliadas a la UEFA, la revocación de tarjetas rojas es una medida disciplinaria habitual, y ello nunca ha suscitado preocupación por haber cruzado alguna ‘línea roja'».
«Además, conviene reiterar que, en la decisión objeto de análisis, la tarjeta roja no fue revocada. Suspender los efectos de una tarjeta roja con base en una disposición expresa de la normativa aplicable constituye una medida mucho más equilibrada».