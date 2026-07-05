Horario del Estados Unidos – Bélgica: a qué hora empieza y cómo ver el partido del Mundial 2026 por TV gratis en directo

Estados Unidos y Bélgica ya están listos para enfrentarse en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Seattle, donde sólo uno puede continuar en la Copa del Mundo. El combinado belga partiría con ligera ventaja, pero hay que destacar que los estadounidenses, dirigidos por Mauricio Pochettino, se han llevado elogios por su juego. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo.

Estados Unidos – Bélgica de octavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

Las selecciones de Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en el partido que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 en un encuentro que se jugará en el Estadio de Seattle. Ambos conjuntos pelearán por el billete para los cuartos de la Copa del Mundo, por lo que será un choque muy interesante en el que el país anfitrión espera sentir el impulso de sus aficionados. La FIFA ha programado este duelo para la madrugada del lunes 6 al martes 7 julio en el horario de las 2:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Estados Unidos vs Bélgica del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputan en la Copa del Mundo. Este Estados Unidos – Bélgica correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 se puede ver por televisión en directo por el canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Además, todos los clientes de este operador podrán ver el choque en streaming y en vivo online mediante la aplicación que está disponible en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también habilitarán su página web para todos aquellos que quieran ver con un ordenador lo que ocurra en el Estadio de Seattle.

En la web de OKDIARIO también te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre todo lo que esté ocurriendo en esta emocionante Copa del Mundo, donde tenemos a un enviado especial. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Estados Unidos – Bélgica de los octavos de final del Mundial 2026. Una vez acabe el choque en el Estadio de Seattle publicaremos la crónica y actualizaremos la noticia del cuadro de cómo quedan los cruces de cuartos.

Dónde escuchar por radio en directo el Estados Unidos – Bélgica del Mundial 2026

Los aficionados que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partido de la Copa del Mundo deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca van a conectar con el Estadio de Seattle para narrar lo que ocurra en el Estados Unidos – Bélgica de los octavos de final del Mundial 2026.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Estados Unidos – Bélgica?

El Estadio de Seattle, conocido como Lumen Field y ubicado en Washington, será el escenario donde se jugará el Estados Unidos – Bélgica que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026. Este campo se inauguró en 2002 y caben algo menos de 69.000 espectadores, pero se espera un ambientazo para este choque ya que los estadounidenses tratarán de animar a los suyos.

La FIFA designó al colegiado Adham Mohammad Tumah Makhadmeh para que dirija la contienda que protagonizarán Estados Unidos y Bélgica en estos octavos de final del Mundial 2026. Este árbitro nació en Jordania, tiene 39 años y es internacional desde 2013.