Muere Bonnie Tyler, cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’, a los 75 años

Bonnie Tyler, la cantante galesa detrás de himnos como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache, ha fallecido a los 75 años. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado en su web oficial, en el que explican que su muerte se produjo de forma inesperada mientras estaba ingresada en un hospital de Portugal, a causa de la enfermedad por la que llevaba tiempo en tratamiento. La página está en estos momentos caída por el aluvión de peticiones para entrar en ella.

Una despedida repentina tras meses hospitalizada

El comunicado de su equipo señala que Bonnie falleció de forma inesperada la pasada noche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad que la mantenía en tratamiento. La artista, natural de Skewen, en el sur de Gales, había sido ingresada en coma inducido en mayo tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia en el país luso. El mes pasado, su representante había informado de que ya había salido del coma, aunque seguía «muy grave y en cuidados intensivos», un parte médico que había generado cierto alivio entre sus seguidores y hacía mantener la esperanza, por lo que esta noticia ha sido un jarro de agua fría enorme.

En la página oficial de Facebook de la artista, su equipo ha pedido «privacidad» para afrontar la tragedia y ha anunciado que emitirá un comunicado más amplio en los próximos días. «La familia y el equipo de Bonnie están desolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Emitiremos un comunicado más amplio en breve, pero por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia», son las palabras del pequeño texto que han publicado durante la mañana del jueves nueve de julio de 2026.

De un club de Swansea a lo más alto de las listas

Nacida como Gaynor Hopkins y criada en una familia humilde, Tyler fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell en un local de la ciudad de Swansea, lo que le abrió las puertas a publicar su primer sencillo, titulado Lost in France, en 1977. Ese mismo año llegó It’s a Heartache, una balada con la que se hizo mundialmente conocida por su voz tan característica. Este tema alcanzó el número 4 en las listas británicas y el número 3 en el Billboard Hot 100 estadounidense.

Su gran éxito llegaría seis años después. Con Total Eclipse of the Heart, una canción más rockera, se convirtió en 1983 en número uno en Europa y Estados Unidos y que más de 40 años después sigue siendo un himno. Como curiosidad, en principio esta canción fue escrita para formar parte del musical Nosferatu: el vampiro, bajo el título Vampires in Love, pero llegó a manos de Tyler y se ha convertido en un clásico de la música.

Grammy, Eurovisión y más de mil millones de streams

Los números conseguidos por la artista la hacen entrar en la historia de la música. Hacemos un repaso a algunos momentos importantes de su carrera:

Representó al Reino Unido en Eurovisión 2013, aunque terminó en el puesto 19 de 26 participantes.

Fue nombrada MBE (Miembro de la orden del Imperio Británico) por sus servicios a la música en 2023.

En 2025 publicó un remix de Total Eclipse of the Heart, titulado Together, que estuvo producido por el DJ francés David Guetta y que la devolvió a las listas de éxitos de Spotify.

En 2026, 43 años después de su lanzamiento, Total Eclipse of the Heart

superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Bonnie Tyler deja viudo a Robert Sullivan, su marido durante más de 50 años, que fue un conocido judoka y es primo de la actriz Catherine Zeta-Jones. La pareja se casó en el año 1973 y en el año 2014 vivieron una crisis debido a las declaraciones de una fan de la cantante, que aseguró haber tenido una relación de año y medio con su marido. Ella quiso perdonarlo y continuar con la relación.

Bonnie Tyler no tuvo hijos, aunque se llegó a arrepentir de ello. Tal y como contó en varias ocasiones, su carrera musical le hizo ir postponiendo en el tiempo quedarse embarazada, hasta que a los 39 años decidió que ya no podía esperar más. Aunque la artista se consiguió quedar embarazada, sufrió un aborto que la dejó marcada.