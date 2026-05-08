Última hora sobre el estado de salud de Bonnie Tyler: en coma inducido tras una operación de urgencia

No es ningún secreto que Bonnie Tyler, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las artistas más queridas y reconocidas de todo el mundo. Siempre consiguió llamar poderosamente la atención por su voz, tan especial como mágica, con la que es capaz de llegar al alma de millones de personas a través de canciones como Lost in France, It’s a Heartache o, cómo no, Total Eclipse of the Heart. Recientemente, Bonnie Tyler ha vuelto a ser noticia, pero, en esta ocasión, por algo que nada tiene que ver con su trayectoria musical, sino por su estado de salud. En las últimas horas, se ha compartido un comunicado en su página web en el que se ha dado a conocer que la artista de 74 años ha tenido que ser hospitalizada. Al parecer, la británica fue trasladada al hospital de Faro, en Portugal, donde actualmente reside, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia tras una perforación intestinal.

«Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo», aseguró su equipo, en el breve mensaje compartido por el que han querido dar a conocer lo que estaba sucediendo. Eso sí, no todo ha quedado ahí, puesto que varios medios de comunicación portugueses, como es el caso de Correio da Manhã, han querido compartir algún que otro detalle más sobre el delicado estado de salud de la británica. Entre otras cuestiones, se ha confirmado que se encuentra en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos y que su pronóstico es reservado. Por si fuera poco, el mismo medio desveló que Bonnie Tyler fue ingresada en el hospital el pasado 30 de abril y que, por aquel entonces, su estado era estable. A pesar de todo, el pasado miércoles todo empeoró de forma considerable.

Es importante tener en cuenta que, durante su amplia y exitosa carrera profesional, Bonnie Tyler ha tenido que lidiar con diversos problemas de salud. De hecho, muchos de ellos condicionaron bastante el desarrollo de la misma. Un claro ejemplo lo encontramos en lo sucedido en 1977, cuando tuvo que ser operada de nódulos en las cuerdas vocales, lo que cambió para siempre su forma de cantar.

Al estar más que decidida a regresar a los escenarios cuanto antes, la británica no siguió al pie de la letra las recomendaciones de los médicos. De esta forma, sus cuerdas vocales cicatrizaron de una forma peculiar, hasta tal punto que le dotaron de un registro de voz de lo más característico.

En los últimos años, pocas veces hemos visto a Bonnie Tyler sobre un escenario, puesto que se encuentra alejada del foco mediático en el Algarve portugués, donde encontró la paz y la tranquilidad que tanto buscaba. Eso sí, uno de sus últimos grandes hitos fue participar en Eurovisión 2013, con la canción Believe In Me, para representar a Reino Unido. Lejos de que todo quede ahí, en 2024 fue la estrella del Programa de Fiestas de Salamanca en honor a la Virgen de la Vega, con un concierto que quedó para el recuerdo de todos los salmantinos y visitantes.