La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. El pasado martes 28 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 874 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Carlo se queda completamente sin palabras tras presenciar el beso de Samuel y María Fernández. Ciro finge trabajar duro para que Manuel y Julieta comiencen a confiar en él, mientras planea su traición. Alonso recrimina a Máximo que parece que ha venido a por Curro y no a verle a él, mientras se sincera con Leocadia y Lorenzo sobre su preocupación respecto a las pretensiones del duque hacia su hijo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Máximo continúa haciendo todo lo que está en su mano para ganarse la confianza de Ángela, a pesar de sus constantes rechazos. Ricardo opta por ofrecer su ayuda a Petra al ser consciente de que lo está pasando realmente mal con la presencia de Tomasa, mientras que Martina y Adriano siguen disfrutando de su amor lejos de Jacobo. Carlo continúa afectado por el beso que vio y María anuncia que su hija se va a llamar Jana. Petra recrimina a Tomasa la jugarreta que le hizo con Leocadia, mientras que la respuesta de la doncella del duque es un bofetón que deja a Petra humillada.

¿Qué sucede en el capítulo 875 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 29 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Petra es absolutamente incapaz de reaccionar al bofetón. Todo ello mientras Tomasa dice haberse convertido en lo que ahora es por culpa de ella. Todos se muestran felices al saber que María Fernández va a llamar Jana a su hija, mientras que Carlo sigue pendiente tras el beso de María y Samuel.

Máximo y Ángela continúan enfrentados, tanto que Curro tiene que intervenir y separarlos en una de sus disputas. Martina sorprende a Adriano en mitad de la noche. Incapaces de reprimirse más, terminan haciendo el amor. Todo ello mientras Máximo confiesa a Leocadia cuál es su verdadero plan, y es llevarse a Ángela para apartarla de su influencia.

La joven termina escuchando esta conversación a escondidas. Por lo tanto, de esta forma tan sumamente inesperada, Ángela acaba enterándose de que Máximo es su padre. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.