Así es la relación de Ferran Torres con Jasmine Hafez: «Está muy tranquilito»

Ferran Torres ha vuelto a acaparar titulares del corazón esta semana, apenas unos días después de ser el héroe de la final del Mundial 2026. El delantero fue fotografiado junto a una joven sobre la cubierta de un barco durante sus vacaciones en Ibiza, lo que ha disparado los rumores sobre un posible nuevo romance. Ahora, su entorno más cercano ha querido aclarar la verdadera naturaleza de esa relación. Esto llega apenas horas después de que la novia de Nico Williams haya dejado de seguir al futbolista en Instagram tras verle en unas fotos, también en un yate, hablando con otra atractiva joven en bikini. Los campeones del mundo están teniendo unas vacaciones de lo más movidas después de conseguir un logro espectacular para España.

La revista Lecturas publicó este miércoles un reportaje exclusivo con imágenes del tiempo que Ferran Torres compartió en Ibiza junto a Jasmine Hafez, una azafata italiana con la que, según la publicación, el futbolista habría «intimado». La revista incluso mostró en portada una fotografía de ambos dándose un beso en la mejilla, y detalló que se conocieron hace tiempo a través de un amigo común, que empezaron a hablar por Instagram, y que fue el propio Ferran quien la invitó a la isla balear a su regreso del Mundial. El valenciano, hay que recordar, llegó a la final del campeonato soltero, por lo que aquel gol que dio el triunfo a la Roja fue un enorme chute de energía para él, después de tener que resistir a las críticas por su falta de gol, que se unieron a los problemas sentimentales.

«Está soltero, no tiene nada con nadie»

Pese a que ni Ferran Torres ni Jasmine Hafez se han pronunciado directamente sobre el reportaje, sí lo ha hecho el entorno del jugador. El periodista Javier de Hoyos explicó en un vídeo en sus redes sociales lo que le trasladaron personas cercanas al futbolista del FC Barcelona: «A mí lo que me dicen es que Jasmine es una amiga del grupo, que ella estaba ahí no por tener algo con Ferran, sino por ser amiga del grupo».

Sobre la situación sentimental del jugador, fue igual de claro: «Ferran está soltero, no tiene nada con nadie, sigue soltero, y me recalcan que está muy tranquilito. Según el entorno de Ferran, no habría nada de nada con esta chica». A esta versión se sumó también la periodista Giovanna González en Vamos a ver, que trasladó la misma información tras sus propias averiguaciones.

El reportaje de Lecturas apunta, además, a un detalle llamativo de esas vacaciones: Ferran Torres y Jasmine Hafez no solo compartieron una jornada en barco, sino también fiestas y planes nocturnos en las discotecas de la isla, donde ambos coincidieron con Martina Hunter, la influencer con la que el futbolista habría mantenido un fugaz romance hasta hace pocas semanas, antes de separar sus caminos durante el propio Mundial.

Un verano de mucho movimiento sentimental para el delantero

Con el título mundialista ya conquistado y el verano en marcha, la vida personal del delantero sigue generando un gran interés, que no se limita solo a su vida sentimental. En los últimos días también ha trascendido información sobre el patrimonio inmobiliario de su familia, algo a lo que su familia también ha salido al paso para desmentir que tuviera un imperio inmobiliario.