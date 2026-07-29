Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 29 de julio: Valentina tiene un primer acercamiento con Andrés
Capítulo 614 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 29 de julio: Valentina tiene un primer acercamiento con Andrés
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia. El pasado martes 28 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 613 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Marisol ha dado el importantísimo paso de disculparse con Manuela, mientras que Marta ha dejado completamente sin palabras a Fina con una propuesta de lo más inesperada.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Marisol no tiene reparos a la hora de pagar su frustración con Miguel. Dadas las circunstancias, parece que Dorotea no ha tenido dudas a la hora de aprovechar al máximo la ocasión que se le ha presentado para sincerarse, como nunca antes, con Valentina. Tasio, por su parte, se ha quedado completamente sin palabras al recibir una carta de Carmen, mientras que Gabriel se queda profundamente sorprendido y descolocado al descubrir algo verdaderamente sorprendente que tiene estrecha relación con Beatriz.
¿Qué sucede en el capítulo 614 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 29 de julio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Valentina no ha tenido reparos a la hora de tener un primer acercamiento con Andrés, sin importar en absoluto las consecuencias. En cuanto a Begoña, parece que ha conseguido algo que, a priori, parecía imposible, y es reconectar con Juanito.
Tasio, por su parte, no tiene reparos a la hora de marcar distancias con Paula, mientras que Marta no puede evitar sentirse profundamente amenazada por Bianca. En cuanto a Digna, ha descubierto algo verdaderamente impactante que podría desmontar, de una vez por todas, a Gabriel. Marisol, por su parte y dadas las circunstancias, se ha visto en la obligación de tomar una sorprendente y desesperada decisión. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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