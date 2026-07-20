¿De dónde es Ferran Torres? Así es el pueblo del goleador de España

Con el gol que le dio a España el título del Mundial 2026, Ferran Torres ha vuelto a poner el nombre de su pueblo natal en boca de todos. Foios, un municipio de poco más de 8.000 habitantes a solo 15 minutos de Valencia, es el refugio al que el delantero del FC Barcelona sigue regresando siempre que puede, lejos del ruido del fútbol de élite. La final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, quedará para siempre en la memoria del combinado nacional gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, el único de un partido que decantó el título a favor de España. Si hay una localidad que vivió aquel gol con una intensidad especial, fue precisamente Foios, la cuna y refugio del delantero valenciano.

Foios forma parte de la comarca de L’Horta Nord, separado apenas por unos kilómetros de Valencia, donde la huerta ocupa gran parte de la extensión. El municipio conserva un complejo sistema de riego de origen medieval, vinculado a la Real Acequia de Moncada, una de las infraestructuras hidráulicas más antiguas y relevantes de toda la región. Gracias a esta red de acequias, los campos de la zona siguen siendo productivos siglos después, con cultivos de regadío como cítricos, hortalizas y, sobre todo, la chufa, el ingrediente principal de la horchata valenciana.

«Era un lugar tranquilo donde se podía jugar»

Antes de convertirse en una estrella internacional, Ferran Torres comenzó a jugar en las calles de su pueblo junto a sus amigos y vecinos. El propio futbolista ha recordado con cariño aquella etapa en una entrevista concedida a la revista Panenka: «Es un pueblo pequeño. Crecí allí y tengo a todos mis amigos. Era una vía tranquila donde vivía y se podía jugar». Fue precisamente en esas calles, y en el patio de su propia casa, donde nació su pasión por el fútbol antes de dar el salto a la cantera del Valencia CF.

Qué ver en Foios y sus alrededores

Más allá de su vínculo con el futbolista, Foios ofrece varios atractivos para quien se anime a visitarlo. El municipio conserva una ermita reconstruida tras la Guerra Civil de estilo neoclásico, y su entorno permite disfrutar de rutas de senderismo como la de la Ermita de los Pececitos o la del Puente de los Patos. A poca distancia se encuentra además Port Saplaya, conocida como la ‘pequeña Venecia’ por sus casas sobre el agua y sus canales, así como la Ermita del Miracle dels Peixets, una construcción neogótica vinculada a la leyenda del Milagro de los Peces de 1348. La gastronomía de kilómetro cero, con restaurantes que se abastecen directamente de los cultivos de la huerta cercana, completa el atractivo de la zona.

Pese a la repercusión internacional que ha alcanzado, Ferran Torres mantiene una relación muy estrecha con su pueblo natal. Sus visitas a Foios siguen siendo habituales, y varios de sus proyectos personales, como su propio campus de fútbol, se desarrollan precisamente allí, en lo que el futbolista entiende como una forma de devolver parte de lo que recibió durante su infancia.

Durante la Dana de 2024, el valenciano no dudó en viajar desde Barcelona para ayudar en las labores de limpieza como un voluntario más. El joven, que tenía una pequeña lesión muscular, no dudó en aprovechar que no tendría minutos esa semana en el F.C. Barcelona para ayudar a sus vecinos a quitar lodo de las calles de Foios y de otros pueblos afectados. No dudó en lanzar un mensaje muy duro en redes sociales y hasta mostrar una camiseta con la frase: «Valencia no olvida».