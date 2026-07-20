En tierra lejana, en cuestión de meses, ha conseguido convertirse en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado martes 14 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera, han sido testigos de cómo Sahin trata de convencer a Fidan para que done parte de su hígado y salve la vida de Nare. Ella se niega rotundamente. Es más, ni la visita de Sadakat logra hacerle cambiar de opinión. Visiblemente desesperada, llega a suplicarle que ayude a su hija, aunque sea por una vez. Cuando parece que no queda ninguna esperanza, aparece un nuevo donante compatible: Oskan.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han sido testigos de cómo Fikriye se dirige al hospital sin saber que un sicario enviado por Halis la sigue de cerca. Durante el trayecto, sufre un pequeño accidente. Es entonces cuando el asesino aprovecha para intentar empujar el coche por un precipicio. Aun así, la inesperada llegada de Hassan, hermano de Sadakat, frustra el plan y logra salvarla. Las sospechas de Alya sobre su madre aumentan considerablemente, especialmente cuando la ve con una fotografía en la que aparecen Boran, Deniz y ella misma. Todo ello mientras Fikriye mantiene una conversación con Cihan y le pregunta cuáles son sus verdaderas intenciones con Alya. Antes de marcharse, le hace una firme petición, y es que no la abandone, bajo ningún concepto.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 20 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo, tras descubrir la posible relación entre Halis y la muerte de Boran, Alya termina tan desbordada que acaba desmayándose. Cihan la lleva de vuelta a la mansión, donde los dos tratan de reconstruir todo lo que sucedió unos años atrás.

Mine, por su parte, acude a una revisión ginecológica tras la caída que sufrió y recibe una buenísima noticia, y es que el embarazo sigue adelante sin ningún tipo de complicación. Ya más tranquila, la protagonista de la historia intenta explicar a Cihan toda la verdad sobre la fotografía que envió a su madre años atrás.´

Cihan, convencido de que esa imagen pudo llegar a Halis, exige explicaciones a Fikriye y ella reconoce que mantuvo una relación con él hace años. Eso sí, evita contar toda la verdad. En cuanto a Cihan, que ha visto las imágenes del accidente que sufrió recientemente, deja muy claro que no cree que aquello fuera un simple accidente. Dadas las circunstancias, Sadakat empieza a sospechar que Fikriye oculta algo importante. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.