En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 13 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Nare, después de dispararse a sí misma, es trasladada de urgencia al hospital. Aunque los médicos logran estabilizarla, descubren que necesita un trasplante de hígado en menos de veinticuatro horas para tratar de sobrevivir. La noticia desata un nuevo enfrentamiento entre ambas familias, que vuelven a culparse mutuamente de lo sucedido. En mitad de la desesperación, Kadir se ofrece como donante.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo Cihan recrimina a Sadakat haber declarado en contra de Nare durante el juicio del divorcio. Es por eso que le exige que pida perdón por todo el daño que le ha hecho. Sadakat, tras una tensa discusión, acaba cediendo. Hasta tal punto que acepta que su hija pueda divorciarse. Alya, por su parte, desconfía de su madre, especialmente después de descubrir que estuvo en prisión. Al preguntarle a quién fue a visitar a la cárcel, Fikriye asegura que se trata de una antigua amiga. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que Alya no termina de creer su versión. Todo ello mientras Ecmel no duda un solo segundo en empezar a investigar ese misterioso encuentro.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 14 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Sahin hace todo lo que está en su mano para tratar de convencer a Fidan para que done parte de su hígado y salve la vida de Nare. Ella se niega rotundamente. Es más, ni tan siquiera la visita de Sadakat consigue hacerle cambiar de opinón.

Visiblemente desesperada, llega a suplicarle que ayude a su hija, pero Fidan permanece firme. Cuando parecía que no había ninguna esperanza, termina apareciendo un nuevo donante compatible, como es Oskan. Fikriye, por su parte, se dirige al hospital sin saber que un sicario enviado por Halis sigue sus pasos muy de cerca con la firme intención de acabar con su vida.

Durante el trayecto sufre un pequeño accidente y el asesino aprovecha para tratar de empujar el coche por un precipicio. Las sospechas de Alya sobre su madre continúan creciendo. Al verla con una fotografía en la que aparece junto a Boran y Deniz, le pregunta si alguna vez se la enseñó a alguien, pero Fikriye lo niega. No te pierdas el nuevo capítulo de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.