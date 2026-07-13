En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 7 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Nare, durante el festival de las cometas, aprovecha para encontrarse a escondidas con Sahin. La conversación se alarga más de lo previsto, mientras que Cihan acaba encontrándolos abrazados. Todo ello mientras Cihan da un toque de atención a Nare por seguir viéndose con él, a pesar de todo lo sucedido. Mine trata de ayudar a Ugur a abandonar el país escondiéndolo en un camión de ayuda humanitaria del hospital.

Lo que ni tan siquiera imagina es que va a encontrarse allí con Demir. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo Fikriye descubre que Halis, el hombre con el que mantuvo una relación durante años, está en prisión y decide visitarlo, mientras que Alya tiene serias sospechas respecto a los movimientos de su madre. Tanto es así que acaba siguiéndola hasta la cárcel. Durante el encuentro entre Fikriye y Halis, ella le acusa de haber provocado el accidente en el que murió Boran. El día de la vista por el divorcio, Fidan aclara a Sahin que, a pesar de que Nare logre separarse de Oskan, jamás va a aceptar que forme parte de su familia. En el juicio, Oskan no duda un solo segundo en presentar a Sadakat como testigo, cuya declaración termina siendo decisiva.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 13 de julio?

De esta manera, los espectadores de Antena 3 van a ver cómo Nare, después de dispararse a sí misma, es trasladada de urgencia al hospital. A pesar de que los médicos logran estabilizarla, descubren que necesita un trasplante de hígado en menos de 24 horas para poder sobrevivir. La noticia desata un gran enfrentamiento entre ambas familias. En medio de la desesperación, Kadir se ofrece como donante.

Cihan, por su parte, estalla contra Sadakat por haber declarado contra Nare durante el juicio del divorcio. Es más, le exige que le pida perdón por todo el daño que le ha hecho. Después de una intensa discusión, Sadakat termina cediendo y acepta que su hija pueda divorciarse. En cuanto a Alya, no puede evitar seguir desconfiando de su madre.

Y es que, tras descubrir que estuvo en prisión, le pregunta a quién fue a visitar a la cárcel. Fikriye asegura que se trataba de una vieja amiga, pero Alya no cree en su palabra. Ecmel comienza a investigar ese misterioso encuentro, mientras que Halis ordena que acaben con la vida de Fikriye antes de que la verdad salga a la luz. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.