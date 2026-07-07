En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 6 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Mine toma la decisión de mantener en secreto su embarazo. Hasta tal punto que pide a su ginecólogo que no se lo cuente a nadie hasta que pasen las primeras semanas de gestación. Ugur opta por esconderse en casa de Mine y le pide ayuda para salir del país. A cambio, no duda en ofrecerle una llave de una sala del hospital.

Según él, se trata de un lugar en el que Cihan oculta algo que lleva muchísimo tiempo tratando de proteger. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie turca que se emite los lunes y los martes en Antena 3 han visto cómo Sadakat prohíbe volver a ver a Sahin mientras siga casada con Oskan. Es más, culpa a Cihan de no estar actuando con la firmeza que exige el liderazgo de los Albora, llegando a advertirle que podrían sustituirlo si sigue mostrando esa debilidad. En cuanto a Demir, descubre que Fikriye trabajó durante años en diversos clubes nocturnos. Así pues, no duda en decidir utilizar esa información para tratar de atacar a Cihan. En el momento en el que el pasado de Fikriye sale a la luz, Sadakat no tiene reparos a la hora de exigir que abandone la mansión de inmediato.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 7 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo, durante el festival de las cometas, Nare aprovecha un momento para encontrarse a escondidas con Sahin. A pesar de todo, parece que la conversación se alarga más de lo previsto, mientras Cihan acaba encontrándolos abrazados. De ahí que reproche a Nare que siga viéndose con él pese a todo lo que ha sucedido.

Mine trata de ayudar a Ugur a abandonar el país escondiéndolo en un camión de ayuda humanitaria del hospital. Lo que ni tan siquiera imagina es encontrarse allí con Demir. Al darse cuenta del peligro, no duda en avisar de inmediato a Cihan, que acude con sus hombres para capturar a Ugur. En su intento por escapar, el médico sale corriendo y termina siendo atropellado por un coche.

En cuanto a Fikriye, descubre que Halis, el hombre con el que mantuvo una relación años atrás, está en prisión y opta por visitarlo. Alya sospecha de los movimientos de su madre y la sigue hasta la cárcel, aunque no logra entrar. Durante el encuentro, Fikriye acusa a Halis de haber provocado el accidente en el que murió Boran. En el juicio, Oskan presenta a Sadakat como testigo y su declaración resulta verdaderamente decisiva. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.