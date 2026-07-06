En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado martes 30 de junio, los seguidores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo, donde Fikriye escucha por casualidad a Sadakat decir que piensa acabar con la vida de alguien. En cuanto Alya se entera, comprende que la víctima es Ugur. Al no poder localizar a Cihan, no tiene reparos a la hora de recurrir a Nare para que le haga llegar, de algún modo, el aviso. En cuanto recibe la noticia, Cihan sale con sus hombres hacia el lugar donde tienen retenido al médico.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta ficción turca que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo, en el momento en el que Alya llega, Sadakat está apuntando a Ugur con una pistola. Él ha conseguido soltarse parcialmente y aprovecha un descuido para arrebatarle el arma. Durante unos segundos, Ugur mantiene encañonada a Sadakat, hasta que Cihan aparece y le dispara en la mano. Aun herido, Ugur logra escapar en un coche. Nare, por su parte, pide a Alya que la cubra porque quiere ver a Sahin y ambas hacen creer que tiene que acudir al hospital para una revisión médica. La llegada de Sadakat desencadena un nuevo enfrentamiento, mientras que Nare toma una drástica y contundente decisión.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 6 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Mine toma la contundente decisión de mantener en secreto su embarazo, hasta tal punto que pide a su ginecólogo que no se lo cuente a nadie. Al menos hasta que pasen las primeras semanas de gestación.

Ugur se esconde en casa de Mine y le pide ayuda para salir del país. A cambio, le ofrece una llave de una sala de hospital donde, según él, Cihan oculta algo que lleva bastante tiempo tratando de proteger. Sadakat prohíbe volver a ver a Sahin mientras siga casada con Oskan. Es más, no tiene reparos a la hora de culpar a Cihan de no estar actuando con la firmeza que exige el liderazgo de la familia Albora.

Demir descubre que Fikriye trabajó durante varios años en diversos clubes nocturnos, por lo que decide utilizar esa información para atacar a Cihan. Cuando el pasado de Fikriye sale a la luz, Sadakat ha exigido que abandone la mansión de inmediato. Cansado de la situación, Cihan amenaza a Oskan para que acepte el divorcio de Nare. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.