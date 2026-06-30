Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 30 de junio: Sadakat, dispuesta a matar a Ugur
No parará hasta lograrlo
En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado lunes 29 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Cihan logra rescatar al pequeño Deniz del río. Como no podía ser de otra forma, esta experiencia consigue reforzar aún más el vínculo entre ambos, pero también acerca a Cihan y Alya. Mine, por su parte, recibe una noticia que puede cambiarlo todo, al descubrir que está embarazada de Cihan. En cuanto a Demir, hace todo lo que está en su mano para provocar los celos de Kaya. ¿De qué forma? Llevando a Zerrin a cenar a un restaurante.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo la relación entre Cihan y Deniz da un paso más cuando el pequeño lo llama «papá» por primera vez. Más tarde, pide dormir entre Cihan y Alya, un gesto que emociona muchísimo a los dos. Sadakat, por su parte, deja entrever que el pequeño está destinado a convertirse en el futuro líder de los Albora. Incapaz de soportar la vida junto a Demir, Zerrin trata de acabar con él apuñalándolo. Aunque logra herirlo, lo cierto es que Demir termina sobreviviendo al ataque. Después de recibir el alta, Fikriye regresa a la mansión y, aunque Sadakat se opone, lo cierto es que Cihan termina permitiendo que permanezca allí.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que podemos ver hoy, martes 30 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Fikriye escucha por casualidad a Sadakat decir que está dispuesta a acabar con la vida de alguien. En cuanto Alya se entera, cae en la cuenta de que la víctima solamente puede ser Ugur. Al no poder localizar a Cihan, recurre a Nare para que le haga llegar el aviso.
Cuando Alya llega, Sadakat está apuntando a Ugur con una pistola. Él ha logrado soltarse parcialmente y aprovecha un descuido para arrebatarle el arma. Durante unos segundos es Ugur quien mantiene encañonada a Sadakat hasta que Cihan aparece y no duda en dispararle en la mano. Aun herido, Ugur logra escapar en un coche.
Nare, por su parte, pide a Alya que la cubra porque quiere ver a Sahin, mientras que ambas hacen creer que tiene que acudir al hospital para una revisión médica. Oskan no puede evitar tener ciertas sospechas de que se trata de una excusa, por lo que opta por seguirla. Cuando descubre que se ha reunido con Sahin, no duda en llamar a Sadakat para contárselo. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3