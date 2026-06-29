En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 23 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alya acude al encuentro con Ugur en el almacén del hospital, mientras que el médico le cuenta que su madre ha fallecido y que, por llevar días escondiéndose de Cihan, ni tan siquiera podrá asistir a su funeral. Antes de despedirse, le propone marcharse con él a Canadá, mientras que Alya rechaza la idea. Es entonces cuando Ugur le advierte que, si no acepta, podría contarle toda la verdad a Ecmel.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie turca que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 van a poder ver cómo, al salir del almacén, Cihan y los suyos ven a Ugur y salen tras él, aunque al final le pierden la pista. En cuanto a Alya, toma la decisión de contar a Cihan todo lo que ha ocurrido durante la reunión. Fikriye se desploma y tiene que ser trasladada al hospital, y es allí donde se confirma que padece un cáncer de pulmón con metástasis. Una noticia que deja a Alya completamente descolocada, como no podía ser de otra forma. Sahin visita a Ecmel en prisión, donde también se encuentra a Demir, mientras que Cihan se reúne con Nadim, el padre de Demir, para advertirle que Sahin está tratando de ganarse el apoyo de las familias que antes trabajaban con ellos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 26 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Cihan logra rescatar al pequeño Deniz del río. Como no podía ser de otra manera, la experiencia refuerza mucho más el vínculo entre los dos y también acerca a Cihan y Alya. Tanto es así que se muestran cada vez más unidos.

Mine, mientras tanto, se queda en shock al recibir una noticia que puede cambiarlo todo: está embarazada de Cihan. Demir, por su parte, trata de provocar los celos de Kaya llevando a Zerrin a cenar a un restaurante. Para tratar de evitar que la situación vaya a más, Zerrin acaba abrazando a Demir frente a él, con la esperanza de que Kaya acepte, de una vez por todas, que su historia ha terminado.

La relación entre Cihan y Deniz da un paso más allá cuando el pequeño lo llama «papá» por primera vez. Es más, no duda en pedir dormir entre Cihan y Alya. ¡Es un gesto que emociona a todos, y no es para menos! Al enterarse de lo ocurrido, Sadakat no duda en dejar entrever que el pequeño parece estar destinado a convertirse en el futuro líder de la familia Albora. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana que se emite esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.