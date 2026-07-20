¿Por qué no se emite esta noche ‘El Grand Prix’? Los motivos

Los seguidores de El Grand Prix del Verano tendrán que esperar una semana más para ver el duelo entre las localidades de Balanegra (Almería) y Zumárraga (Gipúzcoa). La 1 ha decidido alterar por completo su programación de esta noche para dar paso a la celebración de España como campeona del Mundial 2026, dejando en el aire la emisión del concurso presentado por Ramón García.

La cadena pública ha reservado un espacio extraordinario para narrar la fiesta del combinado nacional: la emisión especial arrancará a las 17:45 horas y se prolongará hasta la 1:00 de la madrugada, acompañando en directo los actos de celebración del título mundialista. Este bloque de casi ocho horas de programación ininterrumpida obliga a La 1 a reorganizar por completo su parrilla habitual de la tarde y la noche.

Las series diarias, entre las grandes afectadas

La decisión de TVE deja fuera de emisión a algunos de sus espacios más fijos del día a día. Tanto Valle Salvaje como La Promesa, las dos ficciones diarias de sobremesa de La 1, no se emitirán hoy para dejar paso a la cobertura especial. Tampoco lo hará Aquí la Tierra, el programa de La 1 dedicado a la naturaleza y el entorno rural, ni el propio Telediario, que en su franja habitual cede su hueco a la narración en directo de los actos de celebración.

El Grand Prix, la gran víctima de la noche

De toda la programación, la ausencia de El Grand Prix del verano es una de las más dolorosas para los espectadores del concurso veraniego. El programa de esta semana, que iba a enfrentar a los pueblos de Balanegra, en Almería, y Zumárraga, en Gipuzkoa, queda pospuesto para emitirse, salvo cambio de última hora, el próximo lunes. Este cambio llega apenas una semana después del estreno de la nueva temporada, hace siete días.

No hay que descartar que La 1 decida cambiar su programación y emitir este programa en algunos de los huecos que queden en su parrilla en los próximos días. Otra de las opciones es que El Grand Prix alargue una semana más su duración, llegando hasta bien avanzado septiembre para emitir su gran final, algo que ya pasó en el año 2024 con las celebraciones de la Eurocopa 2024 lograda por la selección española.

El Tour de Francia, el único que se libra del cambio

Pese a la reorganización general de la parrilla, hay una excepción que no sufrirá ningún cambio: el Tour de Francia. La coincidencia de la celebración del Mundial con la jornada de descanso de la ronda gala hace que la emisión de la próxima etapa no se vea afectada en absoluto, y volverá con normalidad mañana, martes 21 de julio, dentro de la programación habitual de TVE.

La decisión de TVE de sacrificar buena parte de su parrilla es algo que entraba en los planes en caso de que ‘la Roja’ ganase el Mundial 2026. Este evento histórico hace que la cadena pública haya optado por dar toda la cobertura posible a una jornada que los españoles llevamos 16 años esperando.