La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, lunes 20 de junio

No es ningún secreto que Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se han convertido en dos de las series diarias que más éxito continúan cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante dos de las historias más espectaculares y que más están dando de qué hablar en nuestro país. Es más, es evidente que cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo capítulo de ambas ficciones. Este lunes 20 de julio, RTVE ha tomado la contundente decisión de no emitir un nuevo capítulo de Valle Salvaje y La Promesa. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón por la que han dado este importantísimo paso, a pesar de ser conscientes del profundo malestar que iban a generar entre los seguidores de ambas series que se emiten de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española?

La respuesta es clara y sencilla: la celebración de los jugadores de la Selección Española de Fútbol tras haber ganado el Mundial 2026 y, por ende, haberse hecho con la ansiada segunda estrella. Desde las 17:15 a la 01:00 h (una hora menos en las Islas Canarias), La 1 de Televisión Española se centrará en ofrecer en directo la última hora de este momento histórico. Así pues, no habrá ni Valle Salvaje, ni La Promesa ni El Grand Prix. Y es que, después de la gran final disputada contra Argentina, los de Luis de la Fuente lograron imponerse al rival, demostrando por qué son los mejores jugadores del mundo. De este modo, y ante los ojos de todo el planeta, nuestros jugadores lograron alzarse con la victoria, levantar la Copa del Mundo y bordar una segunda estrella sobre el escudo de la Selección Española. Por lo tanto, la celebración estará a la altura de las circunstancias y La 1 de Televisión Española será testigo de este momento histórico.

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

En el capítulo 448 de Valle Salvaje, hemos podido ver cómo Braulio, presionado por su madre, ha confesado a Alejo su mayor inseguridad, y es que nunca ha besado a nadie. Por lo tanto, evidentemente, tiene muchísimo miedo de decepcionar a Manuela. Es algo que, desde luego, no puede evitar.

Lejos de que todo quede ahí, parece que don Hernando no puede disimular su desprecio. Todo ello mientras deja muy claro a su hija que en Valle Salvaje no hay absolutamente nadie digno de ella. Ni tan siquiera Braulio. Unas palabras que, evidentemente, van a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

En cuanto a La Promesa, en el capítulo 869, hemos podido ser testigos de cómo Tomasa y Julio planean más jugarretas contra el servicio de palacio. Las cocineras y las doncellas no se creen la desfachatez de los nuevos, mientras que Alonso continúa atormentado por la culpa. Al fin y al cabo, teme que la muerte del bebé pueda pesar siempre sobre su conciencia si no logra salvarse.

En un momento de desesperación, María Fernández reza a Jana por la vida de su hija, mientras que Julieta busca la ayuda de Martina para no quedarse embarazada de Ciro. Máximo decide ofrecer trabajo a Curro como su segundo, mientras Adriano está convencido de que fue Petra quien los vio besarse. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.