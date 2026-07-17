La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 16 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 868 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo el reencuentro de las hermanas Arcos está marcado por los duros reproches de Tomasa hacia Petra. El médico advierte que las esperanzas de la hija de María son cada vez más escasas. Como es de esperar, todos sufren muchísimo por el bebé, especialmente Alonso, que se siente profundamente culpable. Jacobo decide ir solo a visitar a su familia tras convencer a Martina de que es mejor que se quede.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo la despedida entre ellos es bastante fría. Tomasa y Julio, en su guerra contra el servicio, exigen sentarse al lado de Cristóbal, desplazando a Teresa y a Pía. Leocadia se siente profundamente nerviosa e indignada, puesto que su poder en la casa es cada día menor. Hasta tal punto que Máximo puede pasar por encima de ella con sus exigencias. Durante la cena de gala en honor al duque, Lorenzo y Ciro empiezan a malmeter sobre la situación de María. Todo ello mientras el estado de la pequeña continúa empeorando considerablemente.

¿Qué sucede en el capítulo 869 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 17 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Julio y Tomasa piensan nuevas jugarretas contra el servicio de palacio, a quienes consideran unos auténticos ineptos. Las cocineras y las doncellas no dan crédito ante la desfachatez de los nuevos.

Alonso continúa atormentado por la culpa, temiendo que la muerte de la hija de María Fernández pueda llegar a pesar sobre su conciencia. En un instante de desesperación, la doncella reza a Jana por la vida de su hija, mientras que Julieta busca la ayuda de Martina para no quedarse embarazada de Ciro.

En cuanto a Máximo, ofrece trabajo como su segundo a Curro. La propuesta genera cierta tensión con Ángela, mientras él pide que le dé una oportunidad al duque. Adriano está convencido de que Petra fue la persona que los vio besarse, mientras que Samuel sugiere bautizar a la niña por si muere, provocando un gran ataque de ira en la doncella. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.