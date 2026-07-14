Audiencias ayer, 13 de julio, de los estrenos del ‘Grand Prix’ y ‘El Mago del vino’

La noche del lunes confirmó el gran tirón que siguen teniendo Ramón García y El Grand Prix, que volvió a La 1 firmando su mejor estreno en tres años. Mientras, Cuatro estrenaba con buen pie El mago del vino, la nueva docuserie sobre el enólogo Raúl Pérez. El programa de Ramón García regresa liderando tanto en el primer tramo de la noche como en el segundo, superando a las repeticiones de El Hormiguero y a Horizonte, que sube hasta el 9 % de cuota con Paco Pérez Caballero y Beatriz Talegón como pareja de presentadores, sustituyendo a Iker Jiménez y Carmen Porter.

Audiencias del ‘prime time’ del 13 de julio:

‘Grand Prix: Presenta’: 12 % y 1.171.000

‘El Hormiguero’: 10 % y 1.033.000

‘Horizonte’: 9 % y 914.000

‘First dates: Summer’: 7.9 % y 811.000

‘El Intermedio’: 5 % y 506.000

‘Cifras y letras’: 4.5 % y 456.000

El Grand Prix, mejor estreno desde 2023

Ramón García, Lalachus y Wilbur, con la incorporación esta temporada de Gorka Rodríguez, lograron que Grand Prix firmara un 16,8 % de cuota y 1.427.000 espectadores en su regreso a La 1, su mejor arranque de temporada desde 2023, cuando debutó con un 26,1 %. El dato supone además una notable mejora respecto a los estrenos de 2024 (15,2 %) y, sobre todo, de 2025 (13,8 %), confirmando que el concurso veraniego sigue siendo un valor seguro para la cadena pública.

En esta primera entrega se enfrentaron los pueblos de Cantalejo (Segovia), apadrinado por Boris Izaguirre, y Polinyà (Barcelona), amadrinado por Valeria Ros. Solo En tierra lejana, la ficción turca de Antena 3, logró seguirle algo el ritmo esa noche, con un 11,2 % y 805.000 espectadores, demostrando una noche más el gran seguimiento que tiene de sus fans, que no cambian de canal.

El mago del vino, la revelación del verano

En Cuatro, la gran novedad de la noche fue el estreno de El mago del vino, la docuserie centrada en Raúl Pérez, uno de los enólogos más influyentes del panorama internacional y ganador del Premio de la Academia Internacional de Gastronomía 2026. El documental, de cuatro episodios, repasa la creación de La Muria, un mencía elaborado en una pequeña parcela del Bierzo a más de 1.000 metros de altitud con el que Pérez logró los codiciados 100 puntos de la guía Parker.

El estreno cosechó un 6,9 % de cuota y 587.000 espectadores, unos datos interesantes para el prime time de Cuatro y que llegan después de una gran promoción en todas las cadenas de Mediaset. Dirigida por David Moncasi y producida por Zanskar Producciones, la misma productora responsable de formatos como Planeta Calleja, la serie retrata además el origen humilde de Raúl Pérez, nacido en Valtuille de Abajo, una localidad leonesa de apenas 70 habitantes pero con 13 bodegas propias, cuna de una de las tradiciones vitivinícolas más reconocidas del Bierzo.

Audiencias del ‘access prime time’ del 13 de julio:

‘Grand Prix’: 16.8 % y 1.427.000

‘En tierra lejana’: 11.2 % y 805.000

‘Cine 5 estrellas: Jurassic world: Dominion’: 7.2 % y 411.000

‘El mago del vino’: 6.9 % y 587.000

‘El Taquillazo’: ‘Los renglones torcidos de Dios’: 4.1 % y 223.00

Un verano de estrenos que empieza con buen pie

Con el Grand Prix reafirmando su condición de fijo del verano en La 1 y Cuatro sumando una nueva apuesta documental a su parrilla, la noche del lunes deja un balance positivo para ambas cadenas, en un verano marcado también por el Mundial 2026 y por la guerra televisiva entre Mediaset y Atresmedia en torno a Pasapalabra.