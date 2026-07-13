Quién es el Mago del Vino: su nombre real, de dónde es y dónde está su bodega

El verano del 2026 ha llegado oficialmente y, con ello, las cadenas de nuestra parrilla televisiva hacen frente a una nueva temporada de la mano de grandes estrenos. En la 1 de Televisión Española, los espectadores serán testigos del estreno de El Grand Prix. Pero, en Cuatro, el público podrá ver El Mago del Vino. Una emisión bastante particular que comenzará a partir de las 23:00 h, una hora antes en las Islas Canarias. Y es que esta serie documental, compuesta por cuatro entregas, cuenta con varios reconocimientos en su palmarés. Y es que, además, es un proyecto que tiene la firma de Zanskar, la productora de María Ruiz y Jesús Calleja.

Tal y como se ha podido saber, El Mago del Vino presenta la historia de Raúl Pérez. El hombre se encarga de descubrir viñas de nuestro país, motivo por el que es conocido como uno de los mejores enólogos españoles. Así pues, con este proyecto, el formato pretende que el público conozca su vida y su trabajo. Y es que cuenta con más de 200 vinos y 100 puntos Parker. Una experiencia y carrera profesional de absoluto éxito que ha llamado la atención de Mediaset España.

Tal y como se ha presentado, El Mago del Vino mostrará testimonios de diversos expertos en vinos. De esta manera, se podrá ver la colaboración de Pepe Ribagorda, Dirk Niepoort y catadores como Tim Atkin y Luis Gutiérrez. Asimismo, la docuserie muestra cómo el leonés presenta su vino al jurado experto de la popular guía Parker. Un momento de máxima tensión, pero con el que se corona con 100 puntos. Raúl Pérez es conocido por producir más de 200 vinos en el municipio leonés de Valtuille de Abajo. Y es que cuenta con 70 habitantes y 13 bodegas. Ahora, como reto, tiene entre manos presentar La Muria, un vino de altura.

¿Cómo ver ‘El Mago el Vino’?

Como informábamos en líneas anteriores, El Mago del Vino se estrena este lunes 13 de julio en Cuatro. Para poder verlo, tan solo es necesario tener sintonizado el canal a las 23:00 h, una hora antes en las Islas Canarias. Pues, es una emisión televisiva. Pero, en el caso de no disponer de este dispositivo, también es posible verlo gracias a la aplicación de Mediaset Infinity.

El proyecto está compuesto por un total de cuatro entregas. Por lo tanto, si la audiencia lo recibe de manera positiva, estará presente cada semana hasta el mes de agosto. Una aventura entre vinos y viñedos que promete no decepcionar.