Horario y cómo ver el estreno de ‘Grand Prix’ (online y tv)

El verano del 2026 se encuentra forjando sus primeros pasos y, con ello, la programación televisiva de las cadenas varía. En La 1 de Televisión Española, el público no solo está siendo testigo de la emisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A partir de este lunes, 13 de julio, los espectadores podrán ver el gran regreso de Grand Prix. El popular formato se ha convertido en uno de los indispensables en la cadena. Y es que, desde 1995, ha sido elegido por la audiencia como el programa de entretenimiento por excelencia del verano.

Aunque hubo años de ausencia, el regreso del formato en el 2023 supuso un gran acierto para el grupo de comunicación. Pues, desde entonces, ha contado con emisiones especiales y ha permanecido imbatible durante los veranos. Numerosas aventuras donde pueblos de toda España apuestan por batirse en duelo con el objetivo de alzarse con la victoria. Pero, ¿qué es lo que se sabe de esta nueva temporada?

Según se ha informado, la temporada comienza este verano con muchas novedades. Pasión de capitanes será la prueba que abrirá cada programa. De esta manera, los capitanes de cada equipo junto a sus padrinos competirán por hacerse con la carta dorada. Una opción muy beneficiosa, pues les ayudará a doblar la puntuación más adelante. Así pues, otra prueba que se incorpora es Hormigas para siempre. Un reto por parejas donde toca superar una serie de obstáculos. Todo ello sumado a las pruebas que ya tan bien conocemos y que se han convertido en un clásico de Grand Prix.

Horario y cómo ver ‘Grand Prix’

Como comentábamos en líneas anteriores, la nueva temporada de Grand Prix emite su primer programa este lunes, 13 de julio. Una emisión que tendrá lugar a partir de las 21:45 h, una hora antes en las Islas Canarias. Asimismo, para poder verlo, tan solo será necesario disponer de una televisión y tener sintonizado el canal de La 1 de Televisión Española a la hora citada.

Por otro lado, también es posible ver el estreno desde un dispositivo alternativo. Pues, gracias a la aplicación de RTVE Play, el usuario puede ver los contenidos de La 1 de Televisión Española donde y cuando desee. Todo ello sin tener que estar sujeto a ninguna opción de pago.

Diferentes opciones que nos permitirán ver a Ramón García como maestro de ceremonias, un año más. Pero, lejos de quedar aquí, el comunicador estará acompañado de Lalachus, Wilbur y la vaquilla. Asimismo, este año, el periodista Gorka Rodríguez estará en la cabina para contarle al espectador todo lo que suceda en las pruebas. Sin lugar a dudas, ya había ganas de una nueva temporada de Grand Prix.